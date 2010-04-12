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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6722672367246725

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:59

  V2 написав:Будь ласка, шановний GDV29!
До речі, останнім часом не пишуть колись активні форумчани - mike41 та yarg. Ніхто не знає де пропали?

Если 41 - год рождения Майка...
Ярг исчез по непонятной причине. Достаточно трезвомыслящий борец со зрадофильством.
Только науку почему-то ненавидел.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:01

  дядя Caша написав:

2. Не понял о каком нестриженном пернатом из Сталино, подвинувшем Квестора, идет речь. Может быть, старожилы ветки напомнят.

US
Думаю о козаке-характернике .
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:20

  Starikan написав:
  ihorkyiv написав: У підсумку тітонька станом на 2014 гріла душу 8 000 доларів і була дуже задоволена, що послухалася поради. До речі, вона й досі жодного долара не витратила. :D

Так и продолжает жить на мизерную пенсию и вашу помощь 500 грн?
Не понимаю таких людей.

Протягом останніх 2-х років (до липня ц.р.) зібрала ще 30 000 грн., а пенсія - 1670 грн. Останні три роки гроші їй тільки на день народження дарую, системно не допомагаю. При тому у фруктах і овочах собі не відмовляє. Примудряється на ринку купувати дешевше. Плюс горіхи і ягоди - з дачі. Активна, дисциплінована, спортивна. Не скнара - відкрита для фін. допомоги близьким родичам Заощадження - основа багатства, така філософія. Нам і державі слід придивлятися до таких людей, бо купа таких, які заробляють/отримують немало, а до кінця місяця без позики дожити не можуть. Купують усілякий непотріб. Питаю: "Може вам грошей дати ? - Я тобі сама можу дати. Скільки тобі треба???". Сміємося.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:41

  ребе Нок написав:
  Binimovich написав:
ребе Нок написав:https://privatbank.ua/ovdp

Розмір операції Мінімальний - 40 000 дол. США / 1 000 000 грн
Тарифы ниже там почитайте, 500 грн за создание записи, потом комиссия от 300 грн до 600 грн за каждый месяц, и так далее. Дальше не стал читать.

Ничего, это мы им еще припомним, и свое еще возьмем 8)
Зображення[/quote]
.. хмммм, цікаво..... якогось чиновника той кіт мені нагадує........ от якого? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:02

Долярчик не этот братан наш, трудовой сам пытается где может урвать, просто места знает. А к налогам, офшорам и тарифам по газу электричеству он не вхож.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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