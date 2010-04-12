Если 41 - год рождения Майка...
Ярг исчез по непонятной причине. Достаточно трезвомыслящий борец со зрадофильством.
Только науку почему-то ненавидел.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:59
Если 41 - год рождения Майка...
Ярг исчез по непонятной причине. Достаточно трезвомыслящий борец со зрадофильством.
Только науку почему-то ненавидел.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:01
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:20
Протягом останніх 2-х років (до липня ц.р.) зібрала ще 30 000 грн., а пенсія - 1670 грн. Останні три роки гроші їй тільки на день народження дарую, системно не допомагаю. При тому у фруктах і овочах собі не відмовляє. Примудряється на ринку купувати дешевше. Плюс горіхи і ягоди - з дачі. Активна, дисциплінована, спортивна. Не скнара - відкрита для фін. допомоги близьким родичам Заощадження - основа багатства, така філософія. Нам і державі слід придивлятися до таких людей, бо купа таких, які заробляють/отримують немало, а до кінця місяця без позики дожити не можуть. Купують усілякий непотріб. Питаю: "Може вам грошей дати ? - Я тобі сама можу дати. Скільки тобі треба???". Сміємося.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:41
Ничего, это мы им еще припомним, и свое еще возьмем
.. хмммм, цікаво..... якогось чиновника той кіт мені нагадує........ от якого?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:02
Долярчик не этот братан наш, трудовой сам пытается где может урвать, просто места знает. А к налогам, офшорам и тарифам по газу электричеству он не вхож.
ДС мне друг, но истина дороже
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