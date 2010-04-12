RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6723672467256726

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:49

  Starikan написав:Если 41 - год рождения Майка...

Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:07

Re: Валютный рынок в контексте

Увидел вчера на одном сайте прогноз какой-то финансовой компании о курсе доллара на 2019 год, в виде таблицы. Какой-то дурдом. По их прогнозам получается полная противоположность этому году. С ноября 2018 по март 2019 каждый день доллар будет слегка дешеветь,в пределах 28,5-27,9. А в апреле почему-то резкий скачок с 28,5 до 29,7. С какого перепугу именно в апреле, а не в январе, например, как обычно каждый год??? Летом 30,5 и осенью спуск на 29. Бред какой-то!
fin
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже еврик собирается сегодня закрепиться ниже 1,14.
Если завтрашняя экспирация опционов поддержит движение (что более чем вероятно), поход ниже 1,13 - обеспечен.
По закреплению можно будет судить о дальнейшем движении.
Внимание на закрытие текущей недели.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:20

  fin написав:Увидел вчера на одном сайте прогноз какой-то финансовой компании о курсе доллара на 2019 год, в виде таблицы. Какой-то дурдом. По их прогнозам получается полная противоположность этому году. С ноября 2018 по март 2019 каждый день доллар будет слегка дешеветь,в пределах 28,5-27,9. А в апреле почему-то резкий скачок с 28,5 до 29,7. С какого перепугу именно в апреле, а не в январе, например, как обычно каждый год??? Летом 30,5 и осенью спуск на 29. Бред какой-то!

Это не бред. Это обычный стадный инстинкт.
Вы думаете, что мы с Вами самые матерые спекули?
Нет. Банкиры в разы матерее. И возможности в разы круче.
А в этом году регулятор дал послабление банкам в плане валютной позиции, расширив таким образом возможности для спекуляций.
Только у адептов плановой экономики спекулянты считаются вселенским злом.
В реалиях же рыночной, спекуляции являются одним из самых эффективных естественных регуляторов.
Можете считать что змея уже укусила себя за хвост.
Амплитуда сезонных колебаний будет стремиться к нулю, вплоть до нуля, в принципе.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6723672467256726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, chuk_72, fin, vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1357, 1358, 1359
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13581 1543966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 16:03
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6479 1370085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.