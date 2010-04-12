Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:49
Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:07
Re: Валютный рынок в контексте
Увидел вчера на одном сайте прогноз какой-то финансовой компании о курсе доллара на 2019 год, в виде таблицы. Какой-то дурдом. По их прогнозам получается полная противоположность этому году. С ноября 2018 по март 2019 каждый день доллар будет слегка дешеветь,в пределах 28,5-27,9. А в апреле почему-то резкий скачок с 28,5 до 29,7. С какого перепугу именно в апреле, а не в январе, например, как обычно каждый год??? Летом 30,5 и осенью спуск на 29. Бред какой-то!
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10
Re: Валютный рынок в контексте
Похоже еврик собирается сегодня закрепиться ниже 1,14.
Если завтрашняя экспирация опционов поддержит движение (что более чем вероятно), поход ниже 1,13 - обеспечен.
По закреплению можно будет судить о дальнейшем движении.
Внимание на закрытие текущей недели.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:20
Это не бред. Это обычный стадный инстинкт.
Вы думаете, что мы с Вами самые матерые спекули?
Нет. Банкиры в разы матерее. И возможности в разы круче.
А в этом году регулятор дал послабление банкам в плане валютной позиции, расширив таким образом возможности для спекуляций.
Только у адептов плановой экономики спекулянты считаются вселенским злом.
В реалиях же рыночной, спекуляции являются одним из самых эффективных естественных регуляторов.
Можете считать что змея уже укусила себя за хвост.
Амплитуда сезонных колебаний будет стремиться к нулю, вплоть до нуля, в принципе.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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