RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6724672567266727>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:49

  Starikan написав:Если 41 - год рождения Майка...

Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:07

Re: Валютный рынок в контексте

Увидел вчера на одном сайте прогноз какой-то финансовой компании о курсе доллара на 2019 год, в виде таблицы. Какой-то дурдом. По их прогнозам получается полная противоположность этому году. С ноября 2018 по март 2019 каждый день доллар будет слегка дешеветь,в пределах 28,5-27,9. А в апреле почему-то резкий скачок с 28,5 до 29,7. С какого перепугу именно в апреле, а не в январе, например, как обычно каждый год??? Летом 30,5 и осенью спуск на 29. Бред какой-то!
fin
 
Повідомлень: 38
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже еврик собирается сегодня закрепиться ниже 1,14.
Если завтрашняя экспирация опционов поддержит движение (что более чем вероятно), поход ниже 1,13 - обеспечен.
По закреплению можно будет судить о дальнейшем движении.
Внимание на закрытие текущей недели.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:20

  fin написав:Увидел вчера на одном сайте прогноз какой-то финансовой компании о курсе доллара на 2019 год, в виде таблицы. Какой-то дурдом. По их прогнозам получается полная противоположность этому году. С ноября 2018 по март 2019 каждый день доллар будет слегка дешеветь,в пределах 28,5-27,9. А в апреле почему-то резкий скачок с 28,5 до 29,7. С какого перепугу именно в апреле, а не в январе, например, как обычно каждый год??? Летом 30,5 и осенью спуск на 29. Бред какой-то!

Это не бред. Это обычный стадный инстинкт.
Вы думаете, что мы с Вами самые матерые спекули?
Нет. Банкиры в разы матерее. И возможности в разы круче.
А в этом году регулятор дал послабление банкам в плане валютной позиции, расширив таким образом возможности для спекуляций.
Только у адептов плановой экономики спекулянты считаются вселенским злом.
В реалиях же рыночной, спекуляции являются одним из самых эффективных естественных регуляторов.
Можете считать что змея уже укусила себя за хвост.
Амплитуда сезонных колебаний будет стремиться к нулю, вплоть до нуля, в принципе.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:23

  vovan_prm написав:
  Starikan написав:Если 41 - год рождения Майка...

Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.


Невнимательно читал...человек вспоминал как курил лэндлизовский "Camel" и посещал выставку достижений народного хозяйства на площади им.Дзержинского :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:26

vovan_prm Просто уже много лет нас приучили к тому, что зимой курс идет вверх, а весной вниз. А у этих "прогнозистов" все наоборот.
fin
 
Повідомлень: 38
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:30

«Теплоснабжение Одессы» готово повысить тарифы на 72%.
Замечания и предложения к тарифам принимаются до 15 ноября включительно по адресу: г. Одесса, ул. Балковская, 1-Б.

http://dumskaya.net/news/teplosnabzheni ... na-092078/
freeze
4
 
Повідомлень: 8433
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 3376 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:35

  antikkristall написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав:Если 41 - год рождения Майка...

Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.


Невнимательно читал...человек вспоминал как курил лэндлизовский "Camel" и посещал выставку достижений народного хозяйства на площади им.Дзержинского :)

Возможно. Я всего 5 лет на форуме.
А еще: "нет денег кроме доллара США" (с)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 08 лис, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:36

  fin написав:vovan_prm Просто уже много лет нас приучили к тому, что зимой курс идет вверх, а весной вниз. А у этих "прогнозистов" все наоборот.

Ничто не вечно под луной (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 09.09.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:43

  vovan_prm написав:Это не бред. Это обычный стадный инстинкт.

Это - "мышление по тренду".
Сейчас дешевеет - значит будет дешеветь.
Год-два назад эти же "Х-перты" ванговали +5грн к курсу бакса каждый год
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 394
З нами з: 22.01.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6724672567266727>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1357, 1358, 1359
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13581 1544022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 16:03
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6479 1370106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21328)
09.11.2018 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.