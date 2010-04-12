Додано: Чет 08 лис, 2018 23:21

«— Как вы думаете, почему он это делает? (журналист)



(Трамп) — Предполагалось, что он будет сторонником низких ставок. А оказалось — нет.



— Если бы вы заранее знали, как он будет себя вести, вы бы выбрали кого-то другого?



— Об этом рано говорить, но не исключено.



— Как далеко он должен зайти, чтобы вы решили принять меры?



— Ну, настанет момент, когда я это пойму.



— Мне кажется, вы были готовы рассказать о том, какую черту он должен перейти, чтобы вы…



— Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».

Миллиардер Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканской партии, заявил, что не исключает реструктуризации американского государственного долга.

В интервью CNBC Трамп назвал себя «королем долгов» и напомнил, что в качестве бизнесмена неоднократно добивался изменений условий займов в свою пользу.

«Я действительно люблю долг. Я люблю играть с ним», - заявил Трамп, напомнив, что государственный долг США достиг 19 триллионов долларов и, скорее всего, превысит 21 триллион в обозримой перспективе.

«Это цифры просто шокируют», - заявил Трамп.



Он напомнил, что держать на себе такое долговое бремя бюджет США может только потому, что правительство имеет возможность платить очень низкие проценты по взятым займам. Так, например, ставка 10-летних гособлигаций США в последние три года колеблется в диапазоне 1,6-2,8% годовых.

«Мы платим очень маленький процент. А что будет, когда ставка поднимется на 2,3 или 4 процентных пункта? Мы просто лишимся страны», - сказал Трамп, добавив, что даже повышение доходностей облигаций на 1 процентный пункт уже станет «катастрофой».

Если это произойдет правительству США придется проводить реструктуризацию - иными словами, передоговариваться с кредиторами о новых, более мягких условиях выплат, сказал миллиардер.

«Я предвижу необходимость передоговариться, чтобы мы могли занимать на долгий срок под очень низкие ставки», - заявил Трамп, добавив, что готов провести переговоры с кредиторами и уверен, что сможет «заключить сделку». (цитата по Bloomberg).

Ставки по трежерям опять летят вверх. 3.242. Меньше 1 пункта до 5-летнего максимума. И это при тком уровне долга. Никого не напрягает? Отвлекают Италией. Похоже на билет в один конец. И торговый баланс продолжает копать. Минус 54 ярда за последний отчетный месяц, хуже предыдущего и хуже ожиданий.Ключевое выделено. Какой следующий шаг? Выполнение Трампом своего обещания от 4 мая 2016-го?Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры.