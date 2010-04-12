Moneta написав:сокрушительный обвал начался в августе 2014 и тормознулся лишь к марту 2015, это был период активных боевых действий, активной эмиссии гривны. солдатов нужно было мотивировать не только волонтерской консервой, но и денежным довольствием, даже если это свежая резанная бумага, на фронте табла с курсами нет, 4Ж тоже не ловит.
Це Ви перебільшуєте, гадаю. За виданий (і часто вкрадений) "рефінанс" можна було винайняти всіх американських ветеранів з їхнім озброєнням. На лінії зіткнення не так багато людей. Значно менше, чим жінок в ЗСУ.
У 2014 році і за два місяці 2015-го банки отримали кредитів рефінансування на 266 млрд грн
Військовий бюджет 2014 року - близько 20 млрд., 2015 року - 50 млрд. грн.
Меня поражает столь "высокоинтеллектуальные" рассуждения на финансовом форуме. Походу подтянулись не только двухсотдолларовые валютные спекули но и такого же пошиба экономисты. Экономика имеет свою инерционность, а рефинанс шел прежде всего на выдачу депозитов, которые выгребали из банков начиная от Крыма и с востока по всей Украине. До этого строили депозитную пирамиду под 25% при "стабильном курсе", удвоили средства на депо за 3 года, конечно это должно было рухнуть. Дофига денег украли из баков при овоще, еще больше выдали кредитов на клюевские солнечные станции в Крыму и предприятиям на Донбассе, возврат их накрылся и что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег? Приведу цитату форумчанина Адама Смита в знаменитом посте от 14 года, когда еще никто в кошмарном сне не мог представить войны с парашей и оккупации Донбаса, просто цифры: " Берем показатели денежного обращение на 01.02.10 (когда после встряски 2008 все вроде бы успокоилось) и на 01.01.14, то есть за четыре года премьерства страдальца Азарова. Нал вне банков увеличился со 153 до 238 млрд, то есть на 55%. Монетарная база увеличилась со 189 до 307 млрд - на 62%. Общий объем депозитов вырос с 324 млрд до 666 (Sic!) млрд, то есть более чем вдвое. Денежная масса - c 480 до 906 млрд (плюс 89%). А курс нацвалюты за означенное время практически не изменился, как и масштаб реальной экономики. То есть, если говорить по умному, происходило резкое увеличение всех денежных агрегатов. А если сказать по-простому - деньги фигачили совершенно не по детски. И что, можно вот так напечатать много-много гривни и расчитывать на ее стабильность?!"
Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.
Он знал массу подробностей про мой НИИ и его патриархов. Есть еще безумная гипотеза. Примерно год назад (точно не помню, была масса событий) мой одногодок - бывший сотрудник нашего НИИ - заявил, что вычислил меня на форуме. Я не поинтересовался его ником, но при этом ни его имя, ни возраст не соответствовали mike41. Через пару часов после этого разговора у него отказало сердце .
Ставки по трежерям опять летят вверх. 3.242. Меньше 1 пункта до 5-летнего максимума. И это при тком уровне долга. Никого не напрягает? Отвлекают Италией. Похоже на билет в один конец. И торговый баланс продолжает копать. Минус 54 ярда за последний отчетный месяц, хуже предыдущего и хуже ожиданий.
«— Как вы думаете, почему он это делает? (журналист)
(Трамп) — Предполагалось, что он будет сторонником низких ставок. А оказалось — нет.
— Если бы вы заранее знали, как он будет себя вести, вы бы выбрали кого-то другого?
— Об этом рано говорить, но не исключено.
— Как далеко он должен зайти, чтобы вы решили принять меры?
— Ну, настанет момент, когда я это пойму.
— Мне кажется, вы были готовы рассказать о том, какую черту он должен перейти, чтобы вы…
— Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».
Ключевое выделено. Какой следующий шаг? Выполнение Трампом своего обещания от 4 мая 2016-го?
Миллиардер Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканской партии, заявил, что не исключает реструктуризации американского государственного долга. В интервью CNBC Трамп назвал себя «королем долгов» и напомнил, что в качестве бизнесмена неоднократно добивался изменений условий займов в свою пользу. «Я действительно люблю долг. Я люблю играть с ним», - заявил Трамп, напомнив, что государственный долг США достиг 19 триллионов долларов и, скорее всего, превысит 21 триллион в обозримой перспективе. «Это цифры просто шокируют», - заявил Трамп.
Он напомнил, что держать на себе такое долговое бремя бюджет США может только потому, что правительство имеет возможность платить очень низкие проценты по взятым займам. Так, например, ставка 10-летних гособлигаций США в последние три года колеблется в диапазоне 1,6-2,8% годовых. «Мы платим очень маленький процент. А что будет, когда ставка поднимется на 2,3 или 4 процентных пункта? Мы просто лишимся страны», - сказал Трамп, добавив, что даже повышение доходностей облигаций на 1 процентный пункт уже станет «катастрофой». Если это произойдет правительству США придется проводить реструктуризацию - иными словами, передоговариваться с кредиторами о новых, более мягких условиях выплат, сказал миллиардер. «Я предвижу необходимость передоговариться, чтобы мы могли занимать на долгий срок под очень низкие ставки», - заявил Трамп, добавив, что готов провести переговоры с кредиторами и уверен, что сможет «заключить сделку». (цитата по Bloomberg).