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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6725672667276728> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 930 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 593 Всього голосів : 930 Додано: Чет 08 лис, 2018 22:59 centurionus написав: Moneta написав: сокрушительный обвал начался в августе 2014 и тормознулся лишь к марту 2015, это был период активных боевых действий, активной эмиссии гривны. солдатов нужно было мотивировать не только волонтерской консервой, но и денежным довольствием, даже если это свежая резанная бумага, на фронте табла с курсами нет, 4Ж тоже не ловит. сокрушительный обвал начался в августе 2014 и тормознулся лишь к марту 2015, это был период активных боевых действий, активной эмиссии гривны. солдатов нужно было мотивировать не только волонтерской консервой, но и денежным довольствием, даже если это свежая резанная бумага, на фронте табла с курсами нет, 4Ж тоже не ловит.

Це Ви перебільшуєте, гадаю. За виданий (і часто вкрадений) "рефінанс" можна було винайняти всіх американських ветеранів з їхнім озброєнням. На лінії зіткнення не так багато людей. Значно менше, чим жінок в ЗСУ.

У 2014 році і за два місяці 2015-го банки отримали кредитів рефінансування на 266 млрд грн

Військовий бюджет 2014 року - близько 20 млрд., 2015 року - 50 млрд. грн. Це Ви перебільшуєте, гадаю. За виданий (і часто вкрадений) "рефінанс" можна було винайняти всіх американських ветеранів з їхнім озброєнням. На лінії зіткнення не так багато людей. Значно менше, чим жінок в ЗСУ.Військовий бюджет 2014 року - близько 20 млрд., 2015 року - 50 млрд. грн.

Меня поражает столь "высокоинтеллектуальные" рассуждения на финансовом форуме.

Походу подтянулись не только двухсотдолларовые валютные спекули но и такого же пошиба экономисты.

Экономика имеет свою инерционность, а рефинанс шел прежде всего на выдачу депозитов, которые выгребали из банков начиная от Крыма и с востока по всей Украине. До этого строили депозитную пирамиду под 25% при "стабильном курсе", удвоили средства на депо за 3 года, конечно это должно было рухнуть. Дофига денег украли из баков при овоще, еще больше выдали кредитов на клюевские солнечные станции в Крыму и предприятиям на Донбассе, возврат их накрылся и что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег?

Приведу цитату форумчанина Адама Смита в знаменитом посте от 14 года, когда еще никто в кошмарном сне не мог представить войны с парашей и оккупации Донбаса, просто цифры:

" Берем показатели денежного обращение на 01.02.10 (когда после встряски 2008 все вроде бы успокоилось) и на 01.01.14, то есть за четыре года премьерства страдальца Азарова. Нал вне банков увеличился со 153 до 238 млрд, то есть на 55%. Монетарная база увеличилась со 189 до 307 млрд - на 62%. Общий объем депозитов вырос с 324 млрд до 666 (Sic!) млрд, то есть более чем вдвое. Денежная масса - c 480 до 906 млрд (плюс 89%). А курс нацвалюты за означенное время практически не изменился, как и масштаб реальной экономики. То есть, если говорить по умному, происходило резкое увеличение всех денежных агрегатов. А если сказать по-простому - деньги фигачили совершенно не по детски. И что, можно вот так напечатать много-много гривни и расчитывать на ее стабильность?!" Меня поражает столь "высокоинтеллектуальные" рассуждения на финансовом форуме.Походу подтянулись не только двухсотдолларовые валютные спекули но и такого же пошиба экономисты.Экономика имеет свою инерционность,, которые выгребали из банков начиная от Крыма и с востока по всей Украине. До этого строили депозитную пирамиду под 25% при "стабильном курсе", удвоили средства на депо за 3 года, конечно это должно было рухнуть. Дофига денег украли из баков при овоще, еще больше выдали кредитов на клюевские солнечные станции в Крыму и предприятиям на Донбассе, возврат их накрылся и что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег?Приведу цитату форумчанина Адама Смита в знаменитом посте от 14 года, когда еще никто в кошмарном сне не мог представить войны с парашей и оккупации Донбаса, просто цифры: komp 1 Повідомлень: 7719 З нами з: 08.11.07 Подякував: 1728 раз. Подякували: 2929 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:01 vovan_prm написав: Starikan написав: Если 41 - год рождения Майка... Если 41 - год рождения Майка... Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации. Я считал (судя по текстам), что 41 это возраст в год регистрации.

Он знал массу подробностей про мой НИИ и его патриархов.

Есть еще безумная гипотеза. Примерно год назад (точно не помню, была масса событий) мой одногодок - бывший сотрудник нашего НИИ - заявил, что вычислил меня на форуме. Я не поинтересовался его ником, но при этом ни его имя, ни возраст не соответствовали mike41. Через пару часов после этого разговора у него отказало сердце . Он знал массу подробностей про мой НИИ и его патриархов.Есть еще безумная гипотеза. Примерно год назад (точно не помню, была масса событий) мой одногодок - бывший сотрудник нашего НИИ - заявил, что вычислил меня на форуме. Я не поинтересовался его ником, но при этом ни его имя, ни возраст не соответствовали mike41. Через пару часов после этого разговора у него отказало сердце Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14976 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:06 Starikan написав: ...Через пару часов после этого разговора у него отказало сердце . ...Через пару часов после этого разговора у него отказало сердце

печальная история.

будем надеяться, что mike41 жив и здоров печальная история.будем надеяться, что mike41 жив и здоров Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13267 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1783 раз. Подякували: 3728 раз. Профіль 5 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:21



«— Как вы думаете, почему он это делает? (журналист)



(Трамп) — Предполагалось, что он будет сторонником низких ставок. А оказалось — нет.



— Если бы вы заранее знали, как он будет себя вести, вы бы выбрали кого-то другого?



— Об этом рано говорить, но не исключено.



— Как далеко он должен зайти, чтобы вы решили принять меры?



— Ну, настанет момент, когда я это пойму.



— Мне кажется, вы были готовы рассказать о том, какую черту он должен перейти, чтобы вы…



— Ни о какой черте мы пока не говорим. Все, что я хочу сказать, — это то, что я бы хотел иметь низкие процентные ставки, чтобы погашать долг. Но пока он поднимает ставки, выплачивать долг нельзя. Был случай, когда он поднял процентные ставки прямо перед тем, как мы выпустили облигации. Если вы готовитесь выпустить облигации, и кто-то в этот момент поднимает ставки, то в итоге вам потом приходится больше платить по облигациям».

Ключевое выделено. Какой следующий шаг? Выполнение Трампом своего обещания от 4 мая 2016-го?

Миллиардер Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканской партии, заявил, что не исключает реструктуризации американского государственного долга.

В интервью CNBC Трамп назвал себя «королем долгов» и напомнил, что в качестве бизнесмена неоднократно добивался изменений условий займов в свою пользу.

«Я действительно люблю долг. Я люблю играть с ним», - заявил Трамп, напомнив, что государственный долг США достиг 19 триллионов долларов и, скорее всего, превысит 21 триллион в обозримой перспективе.

«Это цифры просто шокируют», - заявил Трамп.



Он напомнил, что держать на себе такое долговое бремя бюджет США может только потому, что правительство имеет возможность платить очень низкие проценты по взятым займам. Так, например, ставка 10-летних гособлигаций США в последние три года колеблется в диапазоне 1,6-2,8% годовых.

«Мы платим очень маленький процент. А что будет, когда ставка поднимется на 2,3 или 4 процентных пункта? Мы просто лишимся страны», - сказал Трамп, добавив, что даже повышение доходностей облигаций на 1 процентный пункт уже станет «катастрофой».

Если это произойдет правительству США придется проводить реструктуризацию - иными словами, передоговариваться с кредиторами о новых, более мягких условиях выплат, сказал миллиардер.

«Я предвижу необходимость передоговариться, чтобы мы могли занимать на долгий срок под очень низкие ставки», - заявил Трамп, добавив, что готов провести переговоры с кредиторами и уверен, что сможет «заключить сделку». (цитата по Bloomberg).

https://glavred.info/opinions/516149-tr ... ishod.html

Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. Ставки по трежерям опять летят вверх. 3.242. Меньше 1 пункта до 5-летнего максимума. И это при тком уровне долга. Никого не напрягает? Отвлекают Италией. Похоже на билет в один конец. И торговый баланс продолжает копать. Минус 54 ярда за последний отчетный месяц, хуже предыдущего и хуже ожиданий.Ключевое выделено. Какой следующий шаг? Выполнение Трампом своего обещания от 4 мая 2016-го?Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. urw56546958

Повідомлень: 18 З нами з: 07.11.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:27 Starikan написав: бывший сотрудник нашего НИИ - заявил, что вычислил меня на форуме. бывший сотрудник нашего НИИ - заявил, что вычислил меня на форуме.



Люди, близкие к Опус Деи и к Ватикану, мне вдруг настоятельно рекомендовали не пересекать границу РФ.

Про вас тоже знают всё по обе стороны водораздела цивилизации.







Люди, близкие к Опус Деи и к Ватикану, мне вдруг настоятельно рекомендовали не пересекать границу РФ.Про вас тоже знают всё по обе стороны водораздела цивилизации. Libo 2

Повідомлень: 6650 З нами з: 14.11.11 Подякував: 289 раз. Подякували: 3301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:29 urw56546958 написав: Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры.

Да, мы видели госдолг США.

И шо? Да, мы видели госдолг США.И шо? Грйс-мэн Повідомлень: 394 З нами з: 22.01.18 Подякував: 276 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:59 Грйс-мэн написав: urw56546958 написав: Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры.

Да, мы видели госдолг США.

И шо? Да, мы видели госдолг США.И шо?

Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.

Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х. Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х. Zebra

Повідомлень: 6342 З нами з: 21.09.12 Подякував: 470 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:04 Zebra написав: Грйс-мэн написав: urw56546958 написав: Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры.

Да, мы видели госдолг США.

И шо? Да, мы видели госдолг США.И шо?

Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.

Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х. Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х.

Возможно.

А что при таком сценарии начнётся на территории Украины? (Да и всего бывшего СССР) Возможно.А что при таком сценарии начнётся на территории Украины? (Да и всего бывшего СССР) Грйс-мэн Повідомлень: 394 З нами з: 22.01.18 Подякував: 276 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:45 Zebra написав: Грйс-мэн написав: urw56546958 написав: Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры. Но некоторые свидетели взлетающего доллара не поверят, даже если Трамп выйдет на телевидение и скажет, что объявляет дефолт и отменяет 100-долларовые купюры.

Да, мы видели госдолг США.

И шо? Да, мы видели госдолг США.И шо?

Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.

Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х. Его рост в несколько раз в 2000-х нивелировался околонулевой стоимостью обслуживания.Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и начнется долларовая инфляция, как было в 70-х.

Да, ставки полетели вверх довольно резво. И до середины 2000-х долг был относительно стабилен к ВВП, а за последние 10 лет он вырос почти вдвое к ВВП. Так что тут уже другие масштабы и другие угрозы. Счет идет уже не на годы. Да, ставки полетели вверх довольно резво. И до середины 2000-х долг был относительно стабилен к ВВП, а за последние 10 лет он вырос почти вдвое к ВВП. Так что тут уже другие масштабы и другие угрозы. Счет идет уже не на годы. urw56546958

Повідомлень: 18 З нами з: 07.11.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:50 Грйс-мэн написав: А что при таком сценарии начнётся на территории Украины? (Да и всего бывшего СССР) А что при таком сценарии начнётся на территории Украины? (Да и всего бывшего СССР)

Если путлер не будет бузить со своей войной, все будет нормально у всех. Сперва, конечно, будет кризис, но все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей. Если путлер не будет бузить со своей войной, все будет нормально у всех. Сперва, конечно, будет кризис, но все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей. urw56546958

Повідомлень: 18 З нами з: 07.11.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6725672667276728> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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