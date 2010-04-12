urw56546958 написав:все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей.
Алёёё, гараж! А вы сами что делаете со своими деньгами? Правильно, покупаете за них доллары. Чтобы за них купить айфоны, обуться в юджи ямамото, купить лехусы, поехать и оттянуться за рубежом и т.д., т.е для красивой жизни в любой точке планеты. Ты же добровольно от этого не откажешься, правда? А свои ресурсы в карман не положишь и с ними в Нью-Йорк не поедешь, на Пятой Авенью твои ресурсы не примут, попросят доллары ... Цель современоого развития - это доллар-штрих.