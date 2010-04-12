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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6725672667276728

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:11

  urw56546958 написав:все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей.


Алёёё, гараж!
А вы сами что делаете со своими деньгами?
Правильно, покупаете за них доллары. Чтобы за них купить айфоны, обуться в юджи ямамото, купить лехусы, поехать и оттянуться за рубежом и т.д., т.е для красивой жизни в любой точке планеты.
Ты же добровольно от этого не откажешься, правда?
А свои ресурсы в карман не положишь и с ними в Нью-Йорк не поедешь, на Пятой Авенью твои ресурсы не примут, попросят доллары ...
Цель современоого развития - это доллар-штрих. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:12

  greenozon написав:до речі якщо брокер пропаде, ваші ЦП будуть і надалі із вами
ви оберете просто собі іншого брокера.\


Де саме вони будуть "зі мною"?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:29

  Libo написав:Люди, близкие к Опус Деи и к Ватикану...

в электричке из Жмеринки перечитываешь Дэна Брауна? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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