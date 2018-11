Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:36

komp написав: что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег? что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег?

Медаліст, $бан, "людям" показували постанови НБУ (щодо заборони дострокового розірвання та обмеження видачі на день після закінчення договору).

І, звичайно, "кіля азірів" телефонував з Калуги в НБУ "квадратіву", щоби за відкати "порішать" лагуну і Ко рефінанс ("для видачі депозитів людям"). Ну-ну. Медаліст, $бан, "людям" показували постанови НБУ (щодо заборони дострокового розірвання та обмеження видачі на день після закінчення договору).І, звичайно, "кіля азірів" телефонував з Калуги в НБУ "квадратіву", щоби за відкати "порішать" лагуну і Ко рефінанс ("для видачі депозитів людям"). Ну-ну.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell