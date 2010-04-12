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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6726672767286729>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:12

  greenozon написав:до речі якщо брокер пропаде, ваші ЦП будуть і надалі із вами
ви оберете просто собі іншого брокера.\


Де саме вони будуть "зі мною"?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:29

  Libo написав:Люди, близкие к Опус Деи и к Ватикану...

в электричке из Жмеринки перечитываешь Дэна Брауна? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:36

Re: Валютный рынок в контексте

  komp написав:что народу пришедшему за депо нужно было это рассказывать вместо выдачи денег?

Медаліст, $бан, "людям" показували постанови НБУ (щодо заборони дострокового розірвання та обмеження видачі на день після закінчення договору).
І, звичайно, "кіля азірів" телефонував з Калуги в НБУ "квадратіву", щоби за відкати "порішать" лагуну і Ко рефінанс ("для видачі депозитів людям"). Ну-ну.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:39

  Libo написав:
  urw56546958 написав:все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей.


Алёёё, гараж!
А вы сами что делаете со своими деньгами?
Правильно, покупаете за них доллары. Чтобы за них купить айфоны, обуться в юджи ямамото, купить лехусы, поехать и оттянуться за рубежом и т.д., т.е для красивой жизни в любой точке планеты.
Ты же добровольно от этого не откажешься, правда?
А свои ресурсы в карман не положишь и с ними в Нью-Йорк не поедешь, на Пятой Авенью твои ресурсы не примут, попросят доллары ...
Цель современоого развития - это доллар-штрих. :?


Только все єто сделает Азия гораздо дешевле, пока доллар переоценен.
urw56546958
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:58

Re: Валютный рынок в контексте

как думаете, сколько курс продержится еще на отметке 28?
Kodeks4esti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09

  urw56546958 написав:Только все єто сделает Азия гораздо дешевле, пока доллар переоценен.


А ты хочешь, чтоб мы делали и придумывали всё сами?
В совдепии это уже было.
Отстали от цивилизации на 100 лет.
Преуспели только в гаубицах и в танках, а джинсы шить и чай в пакетиках так ума и не хватило. Контрабандой завозили.
И тут, возвращаемся к нашему разговору, для этого потребовался доллар …
А сейчас он не менее нужен нам на айфоны, компы, лехусы, юджи ямамото ...
Ты хочешь это всё нам анулировать? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно растянул спред, оказавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 08 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1362, упав до $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1335 на открытии торгов в Европе.

Дата: 09 ноября 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

  Kodeks4esti написав:как думаете, сколько курс продержится еще на отметке 28?

Бажано якнайдовше.
Рівне 27.95-28.15
Євро упало 31.75--32.05
І що саме дивно злотий як був 7.35 при євро 31.90 так і залишився.Чудєса...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:27

Привет из Днепра-2

К 10.23 Киева доллар на межбанке заметно потерял в цене, сопровождаясь ситуативным преобладанием оферов валюты: 27,88/27,91 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:40

  Корнеев написав:Бажано якнайдовше. Рівне 27.95-28.15 Євро упало 31.75--32.05 І що саме дивно злотий як був 7.35 при євро 31.90 так і залишився.Чудєса...

це роздрібний курс, особливо на злотий. Вчора, в Тернополі, реально злотий брали по 7,4
Позавчора по 7,42

*Відправлено з Чату
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