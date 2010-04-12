Де саме вони будуть "зі мною"?..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:12
Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:29
в электричке из Жмеринки перечитываешь Дэна Брауна?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:36
Re: Валютный рынок в контексте
Медаліст, $бан, "людям" показували постанови НБУ (щодо заборони дострокового розірвання та обмеження видачі на день після закінчення договору).
І, звичайно, "кіля азірів" телефонував з Калуги в НБУ "квадратіву", щоби за відкати "порішать" лагуну і Ко рефінанс ("для видачі депозитів людям"). Ну-ну.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:39
Только все єто сделает Азия гораздо дешевле, пока доллар переоценен.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:58
Re: Валютный рынок в контексте
как думаете, сколько курс продержится еще на отметке 28?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09
А ты хочешь, чтоб мы делали и придумывали всё сами?
В совдепии это уже было.
Отстали от цивилизации на 100 лет.
Преуспели только в гаубицах и в танках, а джинсы шить и чай в пакетиках так ума и не хватило. Контрабандой завозили.
И тут, возвращаемся к нашему разговору, для этого потребовался доллар …
А сейчас он не менее нужен нам на айфоны, компы, лехусы, юджи ямамото ...
Ты хочешь это всё нам анулировать?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.03 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно растянул спред, оказавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 08 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1362, упав до $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1335 на открытии торгов в Европе.
Дата: 09 ноября 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11
Бажано якнайдовше.
Рівне 27.95-28.15
Євро упало 31.75--32.05
І що саме дивно злотий як був 7.35 при євро 31.90 так і залишився.Чудєса...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:27
Привет из Днепра-2
К 10.23 Киева доллар на межбанке заметно потерял в цене, сопровождаясь ситуативным преобладанием оферов валюты: 27,88/27,91 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:40
це роздрібний курс, особливо на злотий. Вчора, в Тернополі, реально злотий брали по 7,4
Позавчора по 7,42
*Відправлено з Чату
|