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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6726672767286729

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:48

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.42 курс доллара на межбанке недалеко ушел от предыдущих отметок, ограничившись сужением спреда: 27,89/27,90 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж

Дата: 09 ноября 2018 г. на 10.46
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,98/28,04 UAH/USD
€ 31,90/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).

На открытии торгов 09 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).

На старте торгов 09 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.


Дата: 09 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,05 UAH/USD
EUR 31,90/32,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07

Вчера неожиданно казначейство возместило 483,9 млн грн
Всего с начала месяца возмещение составило 737 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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