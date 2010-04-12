Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:48

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.42 курс доллара на межбанке недалеко ушел от предыдущих отметок, ограничившись сужением спреда: 27,89/27,90 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж



Дата: 09 ноября 2018 г. на 10.46

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,98/28,04 UAH/USD

€ 31,90/32,00 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса».



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).



На открытии торгов 09 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).



На старте торгов 09 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.





Дата: 09 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.35



Мелкий опт «неформал»



$ 28,00/28,05 UAH/USD

EUR 31,90/32,05 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



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