Вчера неожиданно казначейство возместило 483,9 млн грн
Всего с начала месяца возмещение составило 737 млн.грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07
Вчера неожиданно казначейство возместило 483,9 млн грн
Всего с начала месяца возмещение составило 737 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:10
Привет из Днепра-4
К 11,06 котировки безналичного доллара по сути топчутся на месте, консолидировавшись в указанный час на отметке 27,885/27,895 UAH/USD. Равновесие спроса и предложение сохраняется.
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:25
Привет из Днепра-5
Вялотекущая коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На 11.18 котировки безналичного «американца» на межбанке не покинули отметку 27,885/27,895 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:34
Привет из Днепра-6
Около 11.29 котировки безналичного доллара возобновили снижение, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего толику СКВ по цене 27,885 UAH/USD, а на моменте на указанный час на рынке действовали более низкие цены: 27,875/27,865 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42
Покупки выше продаж ?
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:44
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:47
Re: Валютный рынок в контексте
Ну что там, скоро самая красивая станет резервной валютой мира, а за доллар начнут давать не 27.8 а по морде?
Судя по тендециям, уже вот-вот.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:57
В Рівному так.В Луцьку завжди дорожче але і сьогодні там також 7.36.Кажу чудєса якісь останнім часом...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:09
Бред это все,есть намного серьезнее вещи
Американский президент Дональд Трамп пролонгировал на год действие антииранских санкций, введенных в 1979 году.
40 лет санкциям и шо ?
Экономика Ирана, одной из наиболее богатых стран Азии — 18-я в мире по объёму национального производства (по данным ЦРУ, 2010) и крупнейшая среди государств Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:19
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского «приноса», объемы которого выросли. Обоснованно опасаясь падения торговой активности, запорожцы оставили в паре доллар-гривня цены открытия: 27,98/28,04 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB.
Дата: 09 ноября 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,08 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
US
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