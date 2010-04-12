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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6728672967306731>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
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128
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64%
593
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:20

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно растянул спред, оказавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.

К 10.23 Киева доллар на межбанке заметно потерял в цене, сопровождаясь ситуативным преобладанием оферов валюты: 27,88/27,91 UAH/USD.

По состоянию на 10.42 курс доллара на межбанке недалеко ушел от предыдущих отметок, ограничившись сужением спреда: 27,89/27,90 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж
К 11,06 котировки безналичного доллара по сути топчутся на месте, консолидировавшись в указанный час на отметке 27,885/27,895 UAH/USD. Равновесие спроса и предложение сохраняется.

Вялотекущая коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На 11.18 котировки безналичного «американца» на межбанке не покинули отметку 27,885/27,895 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Около 11.29 котировки безналичного доллара возобновили снижение, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего толику СКВ по цене 27,885 UAH/USD, а на моменте на указанный час на рынке действовали более низкие цены: 27,875/27,865 UAH/USD.

По состоянию на 12.17 доллар на межбанке сохранил медленную нисходящую динамику, оказавшись в это время на цифре к 27,87/27,88 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,62 коп., составив 27,8947 UAH/USD.

На 13.00 рынок безналичного доллара надежно сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,87/27,88 UAH/USD.

На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 08 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1362, упав до $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1335 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).

На открытии торгов 09 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,414/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не упал на 30 пунктов, офера понизились на 20 пунктов).

На старте торгов 09 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского «приноса», объемы которого выросли. Обоснованно опасаясь падения торговой активности, запорожцы оставили в паре доллар-гривня цены открытия: 27,98/28,04 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,04/28,08 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,04 UAH/USD; евро – 31,90/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.

Сюжет пятничной сессии валютного межбанка Украины стал дополнительным свидетельством в пользу предположения о том, что регулятор «тихой сапой», не делая резких «движений» на монетарном поприще склонит текущих держателей доллара «на всякий случай», потихоньку менять пропорции своего валютного инвестиционного портфеля. Говоря более простым языком, способствуя «зеленому» откату на межбанке, НБУ хочет «мягко» потрусить матрасы с долларом. Вынудив сделать это самих «матрасников» добровольно.

На моменте на рынке безналичного «американца» боковой тренд с признаками «симпатий» к «медведям». Курсовая динамика минимальна, индицируя «мягкую силу» Институтской в отношении хозяев кубышек с СКВ.
Как будут дальше развиваться события на межбанке, предугадать несложно. Особенно в контексте «ползучего» нарастания объемов размещения регулятором своих депозитных сертификатов. Кроме того, судя по наблюдавшейся накануне активности покупок СКВ нерезидентов на гривню погашения ОВГЗ, этот сегмент рынка ценных бумаг покинула, следуя в общем глобальном тренде, приличная часть зарубежных инвесторов, обостряя «головную боль» нашему Минфину, но снижая при этом агрессивность спроса на доллар в дебюте каждого месяца, когда стартует очередной сезон репатриации дивидендов у «варягов».

В первом приближении рынок безналичного доллара ждет боковой тренд и относительная курсовая стабильность пары доллар-гривня, когда незначительное преобладание оферов СКВ сменяется столь же символическим доминированием спроса.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:44

Re: Валютный рынок в контексте

Рада НБУ рекомендує Кабміну зниження ризиків розбалансування фінансового та валютного ринку наприкінці 2018-го - на початку 2019 року

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/543825.html
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:21

Непосредственно по теме курса ...
Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 3% до 67,2 млн тонн в 2018/2019
https://bin.ua/news/economics/aic/22726 ... rna-v.html
З.Ы. Если не ошибаюсь то еще летом прогнозировали 60-61, в начале осени 62-63 а оно вон как...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:21

  zzzzzz написав:Вчера неожиданно казначейство возместило 483,9 млн грн
Всего с начала месяца возмещение составило 737 млн.грн.

Сумма возврата НДС в этой компании только за 10 месяцев текущего года превысила 7 млрд грн или около $250 млн.
https://24tv.ua/ru/politika_tag2228
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:22

Поход на 27,50? :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:27

  Rainbow написав:Поход на 27,50? :D

Посмотрим, брент - 69,74 ... хорошо идём!)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяце :shock: Думал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился но я не привык сдаваться и всё равно буду ждать до упора именно с этими 4 бумажками,которые я положил в конверт с надписью "Сдать па 29,10 не ниже" и буду ждать станции именно 29,10,может к 2050 году удастся дождаться своей заветной станции! А основной суммой со столба,который заканчивается в январе,буду прыгать с поезда на любой станции,даже на станции 25 т.к нужна будет гриша под 2% в месяц чистыми!P.S.Почему я $ называю непотрибом,никчемностью и т.д? Ответ:Я как обычно в минусах с этой ничтожностью,в то время как гриша рулит и периносит мне хороший доход!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 09 лис, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:36

Gumanoid
По рашці санкції гарно зайшли, чотири роки і рашка вже не та...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:57

Рада НБУ пропонує "надрукувати грошей" для ручного регулювання економіки

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/9/642483/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:02

  bub-har написав:Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяце :shock: Думал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился но я не привык сдаваться и всё равно буду ждать до упора именно с этими 4 бумажками,которые я положил в конверт с надписью "Сдать па 29,10 не ниже" и буду ждать станции именно 29,10,может к 2050 году удастся дождаться своей заветной станции! А основной суммой со столба,который заканчивается в январе,буду прыгать с поезда на любой станции,даже на станции 25 т.к нужна будет гриша под 2% в месяц чистыми!P.S.Почему я $ называю непотрибом,никчемностью и т.д? Ответ:Я как обычно в минусах с этой ничтожностью,в то время как гриша рулит и периносит мне хороший доход!

Как обычно, в любой момент можем прискакать к 28.3
Долго ли умеючи.
Оленям нужно лишь перепугаться.
Как и говорилось, сразу и гривна появится, и доллар всем станет нужен.
Проходили это уже столько раз, что аж до зевоты.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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