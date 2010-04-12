Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяцеДумал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился но я не привык сдаваться и всё равно буду ждать до упора именно с этими 4 бумажками,которые я положил в конверт с надписью "Сдать па 29,10 не ниже" и буду ждать станции именно 29,10,может к 2050 году удастся дождаться своей заветной станции! А основной суммой со столба,который заканчивается в январе,буду прыгать с поезда на любой станции,даже на станции 25 т.к нужна будет гриша под 2% в месяц чистыми!P.S.Почему я $ называю непотрибом,никчемностью и т.д? Ответ:Я как обычно в минусах с этой ничтожностью,в то время как гриша рулит и периносит мне хороший доход!