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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:14
Gumanoid написав:
. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире
Ну и бредятина. Не уверен по поводу Саудовской Аравии, но турция точно крупнее экономикой Ирана раза в 2
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:17
bub-har написав:
Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяце
Думал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился но я не привык сдаваться и всё равно буду ждать до упора именно с этими 4 бумажками,которые я положил в конверт с надписью "Сдать па 29,10 не ниже" и буду ждать станции именно 29,10,может к 2050 году удастся дождаться своей заветной станции! А основной суммой со столба,который заканчивается в январе,буду прыгать с поезда на любой станции,даже на станции 25 т.к нужна будет гриша под 2% в месяц чистыми!P.S.Почему я $ называю непотрибом,никчемностью и т.д? Ответ:Я как обычно в минусах с этой ничтожностью,в то время как гриша рулит и периносит мне хороший доход!
Такие же сладкие речи пели гривне в 2013 и даже начале 2014.
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