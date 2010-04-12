Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,97 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,51 коп., оказавшись на уровне 27,8916 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,62 коп., составил 27,8947 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 09 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда своих котировок до 27,90/27,94, а спустя 20 минут «американец», инициировав коррекцию, уже находился на цифре 27,88/27,91 UAH/USD.

Снижение курса безналичного доллара, основными причинами которого, по нашему мнению, стала перенасыщенность рынка валютой и отсутствие в должном количестве покупателей, шла очень медленно – к 10.41 «американец» консолидировался на цифре 27,89/27,90 UAH/USD. Избыток валюты на рынке остался с предыдущей сессии, когда ее продавцы опоздали с ее реализацией нерезидентам, репатриировавшим конвертируемую в доллар гривню от погашения Минфином ОВГЗ. «Варяги», скупавшие для репатриации валюту 08-го, действовали очень быстро и еще до полудня свернули покупки, оставив «придерживавши» СКВ спекулянтов с нереализованным накопленным ранее долларом. Это сформировало незначительный дисбаланс спроса и предложения на следующих, пятничных торгах межбанка, который уже к 11.20 пытался восстановить регулятор, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,885 UAH/USD, когда цена американца» на межбанке опустилась к 27,875/27,885 UAH/USD.



Очевидно, объемы «анонимного» выкупа НБУ не превышали $10,0 млн., поскольку полдень межбанк встретил уровнями 27,87/27,88 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00, намекая на присутствие НБУ на рынке, однако, вскоре возобновили снижение, вначале к указанному часу просев до 27,855/27,875, а спустя 50 минут, до 27,85/27,87 UAH/USD, давая понять, что регулятор покинул межбанк, уронив цену СКВ по состоянию на 15.20 до 27,845/27,865 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения пятничных скоротечных торгов 09 ноября.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8916 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,63% с 28,0672 UAH/USD до 27,8916 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 09 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне на рынке сформировалось избыточное предложение доллара, накопленного спекулянтами в расчете на активный спрос на валюту со стороны нерезидентов, получивших «на руки» значительную часть гривневой ликвидности от погашения Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 5,0 млрд. грн. 07 ноября. Ожидания спроса оказались преувеличенными, а покупки СКВ нерезидентами скоротечными, оставив спекулянтов с изрядным количеством доллара на руках. Эта валюту «по наследству» перешла на пятничную сессию, сформировав на ней «перекос» рынка безналичного доллара в сторону предложения.



Во-вторых, избыток валюты на межбанке автоматически исключал активные покупки СКВ, отправляя курс доллару в медленный нисходящий дрейф, который поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдалась невысокая торговая активность из-за нехватки покупателей валюты.



Во-вторых, сохранение достаточно высокой гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие ставки межбанковских гривневых кредитов overnight рынка Depo, исключали массовые продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.



В-третьих, к пятнице, как известно, падает приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке .







Дата: 09 ноября 2018 г. 16.08

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,98/28,03 UAH/USD (с утра 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05 UAH/USD)

€ 31,88/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,90/32,05 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка не ревизовали цены открытия. В этом не было необходимости из-за «естественного» равновесия покупок и продаж «американца».



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.



После обеда на киевском наличном рынке наблюдалась незначительная коррекция в парах доллар-гривня и евро-гривня, источниками которой стало «ползучее» снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке, а также нисходящий тренд пары евро-доллар на мировом рынке forex.



По итогам дня на рынке наличных Киева сохранилось равновесие покупок и продаж, однако этот баланс не смог обеспечить прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от валютчиков столицы «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.







Дата: 09 ноября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,03/28,08 UAH/USD (с утра - 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,08 UAH/USD)

€ – 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,05 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)



US



