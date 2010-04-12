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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6729673067316732>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:14

  Gumanoid написав:. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире

Ну и бредятина. Не уверен по поводу Саудовской Аравии, но турция точно крупнее экономикой Ирана раза в 2
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:17

  bub-har написав:Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяце :shock: Думал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился но я не привык сдаваться и всё равно буду ждать до упора именно с этими 4 бумажками,которые я положил в конверт с надписью "Сдать па 29,10 не ниже" и буду ждать станции именно 29,10,может к 2050 году удастся дождаться своей заветной станции! А основной суммой со столба,который заканчивается в январе,буду прыгать с поезда на любой станции,даже на станции 25 т.к нужна будет гриша под 2% в месяц чистыми!P.S.Почему я $ называю непотрибом,никчемностью и т.д? Ответ:Я как обычно в минусах с этой ничтожностью,в то время как гриша рулит и периносит мне хороший доход!

Такие же сладкие речи пели гривне в 2013 и даже начале 2014.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:36

Взял у Смита в Твитере

От себя добавлю: если в тексте заменить все объекты с российских на украинские, текст останется верным до последней запятой.
https://kungurov.livejournal.com/218118.html
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:38

  Zebra написав:
  Gumanoid написав:. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире

Ну и бредятина. Не уверен по поводу Саудовской Аравии, но турция точно крупнее экономикой Ирана раза в 2


Иран среди исламских государств на 4 месте после Индонезии, Турции и Саудовской Аравии.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,97 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,51 коп., оказавшись на уровне 27,8916 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,62 коп., составил 27,8947 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 09 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда своих котировок до 27,90/27,94, а спустя 20 минут «американец», инициировав коррекцию, уже находился на цифре 27,88/27,91 UAH/USD.
Снижение курса безналичного доллара, основными причинами которого, по нашему мнению, стала перенасыщенность рынка валютой и отсутствие в должном количестве покупателей, шла очень медленно – к 10.41 «американец» консолидировался на цифре 27,89/27,90 UAH/USD. Избыток валюты на рынке остался с предыдущей сессии, когда ее продавцы опоздали с ее реализацией нерезидентам, репатриировавшим конвертируемую в доллар гривню от погашения Минфином ОВГЗ. «Варяги», скупавшие для репатриации валюту 08-го, действовали очень быстро и еще до полудня свернули покупки, оставив «придерживавши» СКВ спекулянтов с нереализованным накопленным ранее долларом. Это сформировало незначительный дисбаланс спроса и предложения на следующих, пятничных торгах межбанка, который уже к 11.20 пытался восстановить регулятор, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,885 UAH/USD, когда цена американца» на межбанке опустилась к 27,875/27,885 UAH/USD.

Очевидно, объемы «анонимного» выкупа НБУ не превышали $10,0 млн., поскольку полдень межбанк встретил уровнями 27,87/27,88 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 14.00, намекая на присутствие НБУ на рынке, однако, вскоре возобновили снижение, вначале к указанному часу просев до 27,855/27,875, а спустя 50 минут, до 27,85/27,87 UAH/USD, давая понять, что регулятор покинул межбанк, уронив цену СКВ по состоянию на 15.20 до 27,845/27,865 UAH/USD.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения пятничных скоротечных торгов 09 ноября.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8916 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,63% с 28,0672 UAH/USD до 27,8916 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 09 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 09 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, накануне на рынке сформировалось избыточное предложение доллара, накопленного спекулянтами в расчете на активный спрос на валюту со стороны нерезидентов, получивших «на руки» значительную часть гривневой ликвидности от погашения Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 5,0 млрд. грн. 07 ноября. Ожидания спроса оказались преувеличенными, а покупки СКВ нерезидентами скоротечными, оставив спекулянтов с изрядным количеством доллара на руках. Эта валюту «по наследству» перешла на пятничную сессию, сформировав на ней «перекос» рынка безналичного доллара в сторону предложения.

Во-вторых, избыток валюты на межбанке автоматически исключал активные покупки СКВ, отправляя курс доллару в медленный нисходящий дрейф, который поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке наблюдалась невысокая торговая активность из-за нехватки покупателей валюты.

Во-вторых, сохранение достаточно высокой гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие ставки межбанковских гривневых кредитов overnight рынка Depo, исключали массовые продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.

В-третьих, к пятнице, как известно, падает приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке .



Дата: 09 ноября 2018 г. 16.08
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,98/28,03 UAH/USD (с утра 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05 UAH/USD)
€ 31,88/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,90/32,05 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка не ревизовали цены открытия. В этом не было необходимости из-за «естественного» равновесия покупок и продаж «американца».

На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.

После обеда на киевском наличном рынке наблюдалась незначительная коррекция в парах доллар-гривня и евро-гривня, источниками которой стало «ползучее» снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке, а также нисходящий тренд пары евро-доллар на мировом рынке forex.

По итогам дня на рынке наличных Киева сохранилось равновесие покупок и продаж, однако этот баланс не смог обеспечить прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от валютчиков столицы «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 09 ноября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,03/28,08 UAH/USD (с утра - 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,08 UAH/USD)
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:03

  urw56546958 написав:
  Грйс-мэн написав:А что при таком сценарии начнётся на территории Украины? (Да и всего бывшего СССР)

Если путлер не будет бузить со своей войной, все будет нормально у всех. Сперва, конечно, будет кризис, но все очень быстро поймут, что обвал доллара и трежерей - это не трагедия для остального мира, а окно возможностей - не копить ничего не значащие цифры на экране, а вкладывать в свое развитие, развиваться самим, а не одним копить баксы и трежеря, продавая за них ресурсы, а другим ждать подачек, потому что этих баксов и трежерей не хватает, и сдавать за эти подачки будущее своих детей.

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Как обычно, в любой момент можем прискакать к 28.3
Долго ли умеючи.
Оленям нужно лишь перепугаться.
Ну то понятно,что без качелек никак! Но начал верить,что поезд до выборов будет ездить между станциями 27,5-28,5 аесли ещё и мвф подбросит ничтожность,то неудивлюсь,если вообще уедем на станцию 25,тем более,там в феврале надо гасить долги и папа откупит как всегда непотриб подешёвке,как в этом году,когда в марте нужно было гасить крупную сумму! Та и алени уже грамотные пошли и вкладываются в грише до лета и летом откупятся подешевле! Аленя можно напугать только если пробъём 30!
  Zebra написав:Такие же сладкие речи пели гривне в 2013 и даже начале 2014.
Может когда то и наступит обвал,дефолт и т.д! Я не танкист и ждать неизвесно сколько сидя в зелени,неся огромные потери я не готов! Верю,что эти керманычи победят на выборах,хотя если честно готов голосовать за кого угодно,лишь бы не за пороха и тимошенко!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:35

  bub-har написав:
  Captain Obvious написав:Как обычно, в любой момент можем прискакать к 28.3
Долго ли умеючи.
Оленям нужно лишь перепугаться.
Ну то понятно,что без качелек никак! Но начал верить,что поезд до выборов будет ездить между станциями 27,5-28,5 аесли ещё и мвф подбросит ничтожность,то неудивлюсь,если вообще уедем на станцию 25,тем более,там в феврале надо гасить долги и папа откупит как всегда непотриб подешёвке,как в этом году,когда в марте нужно было гасить крупную сумму! Та и алени уже грамотные пошли и вкладываются в грише до лета и летом откупятся подешевле! Аленя можно напугать только если пробъём 30!
  Zebra написав:Такие же сладкие речи пели гривне в 2013 и даже начале 2014.
Может когда то и наступит обвал,дефолт и т.д! Я не танкист и ждать неизвесно сколько сидя в зелени,неся огромные потери я не готов! Верю,что эти керманычи победят на выборах,хотя если честно готов голосовать за кого угодно,лишь бы не за пороха и тимошенко!

Може курсовий потяг і їздитиме між цими станціями, але з огляду на нинішню торговельну політику валютою наших комерцбанків спред буде 50 коп. Купуватимуть за 27.50, але вперто продаватимуть не нижче 28.00. Годину тому зайшов до "Південного", де курс 27.98. Який там долар ?? Купив в "Акорді" за 28.03 і - "серце заспокоїться".
А ШО ? За Гадіка Рабіновіча теж проголосували б ?? І за квартального Клоуна ?? Ну, не можна так низько опускати …. руки.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44

Re: Валютный рынок в контексте

соевые решили себе денег на выборы напечатать ?

Рада НБУ пропонує "надрукувати грошей" для ручного регулювання економіки


Рада Національного банку пропонує розробити програму випуску цільових облігацій внутрішньої держпозики для фінансування окремих галузей економіки.

Про це йдеться у рішенні Ради НБУ "Вплив політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України", яке підписав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

"Прагматичний підхід до бюджетної політики вимагає переходу від пасивного боргового фінансування дефіциту бюджету до активного впливу на реалізацію стратегічних орієнтирів розвитку та структурної модернізації національної економіки", - йдеться у тексті рішення.

На думку членів Ради, економіка України потребує комплексної програми заходів з фінансової та нефінансової підтримки експорту та імпортозаміщення.

"З метою створення умов для сталого економічного зростання, розробити програму щодо здійснення випусків цільових ОВДП, які обліковуватимуться за спеціальним фондом державного бюджету, кошти від емісії яких будуть спрямовуватися на підтримку проектів розвитку та модернізації економіки України (зокрема, високотехнологічних галузей економіки), сприяння експорту та імпортозаміщенню", - йдеться в документі.

Як відомо, при наданні регулятору повноважень з ручного управління емісійним каналом у країнах зі слабкими інститутами існує велика ймовірність корупційного розподілу коштів. Крім того, такі рішення щодо фінансування окремих галузей економіки є характерною рисою командно-планової економіки, а не ринкової.

На думку заступника голови Ради НБУ Тимофія Милованова та економіста Юрія Городниченка, будь-які вигоди від "продуктивних емісій" мають короткостроковий характер, "тоді як втрати можуть бути руйнівними".

По-перше, метою НБУ є забезпечення стабільної купівельної спроможності гривні. Однак вірогідним наслідком "продуктивної емісії" є знецінення гривні і, як наслідок, вищий інфляційний тиск на національну валюту і потенційне зниження доходів населення.

По-друге, наслідки будь-якої експансивної монетарної політики є лише тимчасовими. У довгостроковій перспективі між емісією та рівнем безробіття зв'язку немає, згідно з аналізом Мілтона Фрідмана і Едмунда Фелпса.

По-третє, високий рівень корупції в значній мірі породжується повсюдним втручанням уряду в економіку, що створює можливості для хабарів, зловживання службовим становищем та інших форм корупції.

Автори нагадують, що на початку 1990 років наслідками "продуктивної емісії" стали гіперінфляція і крах економіки.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11 ... XJWn8P5dHg
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