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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6729673067316732

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.


Валютные спекули - волки матёрые, НБУ не верят )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:А ШО ? За Гадіка Рабіновіча теж проголосували б ?? І за квартального Клоуна ?? Ну, не можна так низько опускати …. руки.
Никто руки не опускает,просто набрыдло,что на манеже одни и теже! Выберу самого достойного из списка на избирательном участке!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:01

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.


27,98 три банка продают
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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