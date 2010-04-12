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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44
Captain Obvious написав:
Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
Валютные спекули - волки матёрые, НБУ не верят )
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:49
ihorkyiv написав:
А ШО ? За Гадіка Рабіновіча теж проголосували б ?? І за квартального Клоуна ?? Ну, не можна так низько опускати …. руки.
Никто руки не опускает,просто набрыдло,что на манеже одни и теже! Выберу самого достойного из списка на избирательном участке!
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:01
Captain Obvious написав:
Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
27,98 три банка продают
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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