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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44
Captain Obvious написав:
Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
Валютные спекули - волки матёрые, НБУ не верят )
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Mazay256
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:49
ihorkyiv написав:
А ШО ? За Гадіка Рабіновіча теж проголосували б ?? І за квартального Клоуна ?? Ну, не можна так низько опускати …. руки.
Никто руки не опускает,просто набрыдло,что на манеже одни и теже! Выберу самого достойного из списка на избирательном участке!
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bub-har
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:01
Captain Obvious написав:
Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
27,98 три банка продают
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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prodigy
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:15
Даа...уж. В прошлом году осенью как то не успел в последний вагон по 27,50. А все почему, форум валютных спекулянтов не читал. В итоге деньги весь год на депозите, проценты чтоб их, потом летом 26, вообщем кучу ошибок наделал. В этом, ошибку не повторил, форум читал, в вагон по 28,2 успел. Хорошо. Спасибо форуму.
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Dimn
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:34
Dimn написав:
Даа...уж. В прошлом году осенью как то не успел в последний вагон по 27,50. А все почему, форум валютных спекулянтов не читал. В итоге деньги весь год на депозите, проценты чтоб их, потом летом 26, вообщем кучу ошибок наделал. В этом, ошибку не повторил, форум читал, в вагон по 28,2 успел.
Хорошо. Спасибо форуму
.
Ну, ви "лоханулісь" !!! Деякі наші форумні колеги встигли за 28.50 закупитися і хоча б хтось з них подякував.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:50
что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один "последний" северный поезд
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Alex2007
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:02
Alex2007 написав:
что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один "последний" северный поезд
Ви тільки уявіть, скільки він пасажирів з цього форуму перевезе !!!
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:03
Alex2007 написав:
что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один последний поезд
Думаю, после вторничного размещения нефтегаза, красивая может стать неотразимой и ещё больше добавить в цене :)*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:16
Captain Obvious написав:
Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.
Аутотренингом занимаетесь?
Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))
п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:
USD 27.88 28.20
EUR 31.60 32.10
RUB 0.35 0.43
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somilitark
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:31
bub-har написав:
если честно готов голосовать за кого угодно,лишь бы не за
Значит, манипуляторы добились на вас своих целей.
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sryvkin
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