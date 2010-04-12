RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6730673167326733>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.


Валютные спекули - волки матёрые, НБУ не верят )
Mazay256
 
Повідомлень: 256
З нами з: 15.06.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:А ШО ? За Гадіка Рабіновіча теж проголосували б ?? І за квартального Клоуна ?? Ну, не можна так низько опускати …. руки.
Никто руки не опускает,просто набрыдло,что на манеже одни и теже! Выберу самого достойного из списка на избирательном участке!
bub-har
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 13.07.16
Подякував: 490 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:01

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.


27,98 три банка продают
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:15

Даа...уж. В прошлом году осенью как то не успел в последний вагон по 27,50. А все почему, форум валютных спекулянтов не читал. В итоге деньги весь год на депозите, проценты чтоб их, потом летом 26, вообщем кучу ошибок наделал. В этом, ошибку не повторил, форум читал, в вагон по 28,2 успел. Хорошо. Спасибо форуму.
Dimn
 
Повідомлень: 116
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:34

  Dimn написав:Даа...уж. В прошлом году осенью как то не успел в последний вагон по 27,50. А все почему, форум валютных спекулянтов не читал. В итоге деньги весь год на депозите, проценты чтоб их, потом летом 26, вообщем кучу ошибок наделал. В этом, ошибку не повторил, форум читал, в вагон по 28,2 успел. Хорошо. Спасибо форуму.

Ну, ви "лоханулісь" !!! Деякі наші форумні колеги встигли за 28.50 закупитися і хоча б хтось з них подякував. :D
ihorkyiv
 
Повідомлень: 235
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:50

Re: Валютный рынок в контексте

что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один "последний" северный поезд :lol:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 11.10.16
Подякував: 477 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:02

  Alex2007 написав:что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один "последний" северный поезд :lol:

Ви тільки уявіть, скільки він пасажирів з цього форуму перевезе !!!
ihorkyiv
 
Повідомлень: 235
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:03

  Alex2007 написав:что-то мне все больше и больше кажется что в этом году будет еще не один последний поезд

Думаю, после вторничного размещения нефтегаза, красивая может стать неотразимой и ещё больше добавить в цене :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 641
З нами з: 10.04.07
Подякував: 45 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:16

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Аутотренингом занимаетесь?
Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))
п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:
USD 27.88 28.20
EUR 31.60 32.10
RUB 0.35 0.43
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9857
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:31

  bub-har написав:если честно готов голосовать за кого угодно,лишь бы не за


Значит, манипуляторы добились на вас своих целей.
sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 30.06.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6730673167326733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6479 1370246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1544472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10862)
09.11.2018 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.