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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6730673167326733 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 930 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 593 Всього голосів : 930 Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:43 somilitark написав: Captain Obvious написав: Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет. Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Аутотренингом занимаетесь?

Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))

п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:

USD 27.88 28.20

EUR 31.60 32.10

RUB 0.35 0.43 Аутотренингом занимаетесь?Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:

Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён? Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён? komp 1 Повідомлень: 7719 З нами з: 08.11.07 Подякував: 1730 раз. Подякували: 2929 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:45 Captain Obvious написав: Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет. Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Дураков нет. Через 2 месяца можно дороже будет гарантированно слать. Цель 31.хх Дураков нет. Через 2 месяца можно дороже будет гарантированно слать. Цель 31.хх Zebra

Повідомлень: 6345 З нами з: 21.09.12 Подякував: 470 раз. Подякували: 784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:08 komp написав: somilitark написав: Captain Obvious написав: Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет. Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Аутотренингом занимаетесь?

Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))

п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:

USD 27.88 28.20

EUR 31.60 32.10

RUB 0.35 0.43 Аутотренингом занимаетесь?Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:

Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён? Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён?

Не бывает у меня всёпропало,бывает нервишки шалят,видя как рука поднимается у кормчего евробонды выпускать под 10% годовых,это даааа....



А локально всё ещё ничего,вот когда вынимут пару ярдов баков с 01.01.2020 из бюджета,надеюсь вы догадаетесь о чём я,и не будет откуда качать "европейский газ"- это будет интересно,плюс наверное к тому времени евробонды будут под 15-ть или больше процентов размещаться?,а нам надо рефинансировать много долгов,учитывая нашу вечнорастущую мощную сельхозэкономику,а то ведь отдавать как??чем вернее???)))

Глобально Украине ничего не светит в сегодняшнем гео пасьянсе,все понимают,что скакание обошлось архи дорого и болисно,мы вроде как вышли из орбиты совка,но нас запад за стол к себе не пригласил,даже не думал крохи сметать,так что думаю разворот в сторону раши\китая это вопрос решённый,выборы будут показательными,молодые голоса подались на польши,а выберут власть пенсионеры,те которые каждый день ходят в булочную и дешёвую аптеку,те которые довольны решительными реформами и прорывными тарифами,субсидиями которые вернули молодость в организмы,в смысле попробуй её получи и выбей,пришлось вернуть сноровку 90-хх,выпиши,припиши,получи справку об умерших 20-30 лет назад,о составе семьи до революции, а также сегодняшними ценами,умноженными на проевропейскую и правильную пенсию в 45-60 баксов.

А так всё отлично,живы,относительно здоровы,исправили не правильный выбор Боди Хмельницкого и многие поняли,что иногда неправильный выбор это был выбор,а вроде как правильный выбор,это самый натуральный просак.

Монетарная политика всегда была во главе курса,а также сбалансированный бюджет,так какой может быть курс,когда не выдают 200 ярдов рефинанса? Когда на з.п. не бегут в обменку,а погашать кредитку дабы не выпасть из грейс периода?

Всё логично,другое дело какой ценой,но за ценой у нас никогда не стояли,это же классическое:утром мажу бутерброд,вспоминаю про народ((((

Ещё раз повторюсь,до выборов будет:кто купить выше 13-ти пожалеет,а дальше как карта ляжет,а как она ляжет толком никто не знает Не бывает у меня всёпропало,бывает нервишки шалят,видя как рука поднимается у кормчего евробонды выпускать под 10% годовых,это даааа....А локально всё ещё ничего,вот когда вынимут пару ярдов баков с 01.01.2020 из бюджета,надеюсь вы догадаетесь о чём я,и не будет откуда качать "европейский газ"- это будет интересно,плюс наверное к тому времени евробонды будут под 15-ть или больше процентов размещаться?,а нам надо рефинансировать много долгов,учитывая нашу вечнорастущую мощную сельхозэкономику,а то ведь отдавать как??чем вернее???)))Глобально Украине ничего не светит в сегодняшнем гео пасьянсе,все понимают,что скакание обошлось архи дорого и болисно,мы вроде как вышли из орбиты совка,но нас запад за стол к себе не пригласил,даже не думал крохи сметать,так что думаю разворот в сторону раши\китая это вопрос решённый,выборы будут показательными,молодые голоса подались на польши,а выберут власть пенсионеры,те которые каждый день ходят в булочную и дешёвую аптеку,те которые довольны решительными реформами и прорывными тарифами,субсидиями которые вернули молодость в организмы,в смысле попробуй её получи и выбей,пришлось вернуть сноровку 90-хх,выпиши,припиши,получи справку об умерших 20-30 лет назад,о составе семьи до революции, а также сегодняшними ценами,умноженными на проевропейскую и правильную пенсию в 45-60 баксов.А так всё отлично,живы,относительно здоровы,исправили не правильный выбор Боди Хмельницкого и многие поняли,что иногда неправильный выбор это был выбор,а вроде как правильный выбор,это самый натуральный просак.Монетарная политика всегда была во главе курса,а также сбалансированный бюджет,так какой может быть курс,когда не выдают 200 ярдов рефинанса? Когда на з.п. не бегут в обменку,а погашать кредитку дабы не выпасть из грейс периода?Всё логично,другое дело какой ценой,но за ценой у нас никогда не стояли,это же классическое:утром мажу бутерброд,вспоминаю про народ((((Ещё раз повторюсь,до выборов будет:кто купить выше 13-ти пожалеет,а дальше как карта ляжет,а как она ляжет толком никто не знает somilitark

Повідомлень: 9857 З нами з: 30.12.09 Подякував: 249 раз. Подякували: 1742 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:24 Ось так на 5-й рік війни з Ордою жахаєшся: скільки ж ще ватоголових і адептів секти Свідків тотального зубожіння як пліснява квітне !!! Нічого їхню совість не пробуджує. ihorkyiv Повідомлень: 235 З нами з: 01.05.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6730673167326733 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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