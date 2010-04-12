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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6730673167326733

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:43

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Аутотренингом занимаетесь?
Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))
п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:
USD 27.88 28.20
EUR 31.60 32.10
RUB 0.35 0.43

Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён?
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:45

  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Дураков нет. Через 2 месяца можно дороже будет гарантированно слать. Цель 31.хх
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:08

  komp написав:
  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Аутотренингом занимаетесь?
Обычно ветка пустеет при ревальвации,вот взяли бы высоту 28.50,делали бы 20 страниц за день без учёта зелёных букв,причём все посты были одного содержания: а я ж гавариль,успел взять по 28.03 на всю кАтлету,черти! что делают,опять девал,а я "богатею")))
п.с. у белкабанка тоже видать депресуха,такие спреды засветить:
USD 27.88 28.20
EUR 31.60 32.10
RUB 0.35 0.43

Опять перевернулся с всёпропалы? И чего я не удивлён?

Не бывает у меня всёпропало,бывает нервишки шалят,видя как рука поднимается у кормчего евробонды выпускать под 10% годовых,это даааа....

А локально всё ещё ничего,вот когда вынимут пару ярдов баков с 01.01.2020 из бюджета,надеюсь вы догадаетесь о чём я,и не будет откуда качать "европейский газ"- это будет интересно,плюс наверное к тому времени евробонды будут под 15-ть или больше процентов размещаться?,а нам надо рефинансировать много долгов,учитывая нашу вечнорастущую мощную сельхозэкономику,а то ведь отдавать как??чем вернее???)))
Глобально Украине ничего не светит в сегодняшнем гео пасьянсе,все понимают,что скакание обошлось архи дорого и болисно,мы вроде как вышли из орбиты совка,но нас запад за стол к себе не пригласил,даже не думал крохи сметать,так что думаю разворот в сторону раши\китая это вопрос решённый,выборы будут показательными,молодые голоса подались на польши,а выберут власть пенсионеры,те которые каждый день ходят в булочную и дешёвую аптеку,те которые довольны решительными реформами и прорывными тарифами,субсидиями которые вернули молодость в организмы,в смысле попробуй её получи и выбей,пришлось вернуть сноровку 90-хх,выпиши,припиши,получи справку об умерших 20-30 лет назад,о составе семьи до революции, а также сегодняшними ценами,умноженными на проевропейскую и правильную пенсию в 45-60 баксов.
А так всё отлично,живы,относительно здоровы,исправили не правильный выбор Боди Хмельницкого и многие поняли,что иногда неправильный выбор это был выбор,а вроде как правильный выбор,это самый натуральный просак.
Монетарная политика всегда была во главе курса,а также сбалансированный бюджет,так какой может быть курс,когда не выдают 200 ярдов рефинанса? Когда на з.п. не бегут в обменку,а погашать кредитку дабы не выпасть из грейс периода?
Всё логично,другое дело какой ценой,но за ценой у нас никогда не стояли,это же классическое:утром мажу бутерброд,вспоминаю про народ((((
Ещё раз повторюсь,до выборов будет:кто купить выше 13-ти пожалеет,а дальше как карта ляжет,а как она ляжет толком никто не знает :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:24

Ось так на 5-й рік війни з Ордою жахаєшся: скільки ж ще ватоголових і адептів секти Свідків тотального зубожіння як пліснява квітне !!! Нічого їхню совість не пробуджує.
ihorkyiv
 
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