Сказали кабанчики из "последнего вагона по 28.10"
И это еще даже транш не зашел, а НБУ уже выкупает по 50млн... Да, однозначно "гарантированно 31.ХХ"))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22
Сказали кабанчики из "последнего вагона по 28.10"
И это еще даже транш не зашел, а НБУ уже выкупает по 50млн... Да, однозначно "гарантированно 31.ХХ"))))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:27
7,5 недель до нового года както осталось и 2 гривны до 30 как коектото обещал. Вот если первое произойдет точно то второе еще под вопросом.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:28
Re: Валютный рынок в контексте
Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:41
Додано: Суб 10 лис, 2018 00:21
Эффектно, конечно.
Но есть существенная разница: у них есть жижа (и куча других подобных ништяков, без которых, скажем, Эйрбас и Боинг загнутся), а также ЯО.
С этим багажом тянуть резину можно еще очень долго.
А нам отпущены мгновения (в историческом масштабе).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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