Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:28

Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).

Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......