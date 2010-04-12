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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6730673167326733

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Дураков нет. Через 2 месяца можно дороже будет гарантированно слать. Цель 31.хх

Сказали кабанчики из "последнего вагона по 28.10" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И это еще даже транш не зашел, а НБУ уже выкупает по 50млн... :) Да, однозначно "гарантированно 31.ХХ"))))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:27

7,5 недель до нового года както осталось и 2 гривны до 30 как коектото обещал. Вот если первое произойдет точно то второе еще под вопросом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:28

Re: Валютный рынок в контексте

Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:41

  Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.


ДС уже анонсировал
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 00:21

  vovan_prm написав:От себя добавлю: если в тексте заменить все объекты с российских на украинские, текст останется верным до последней запятой.
https://kungurov.livejournal.com/218118.html


Эффектно, конечно.

Но есть существенная разница: у них есть жижа (и куча других подобных ништяков, без которых, скажем, Эйрбас и Боинг загнутся), а также ЯО.
С этим багажом тянуть резину можно еще очень долго.

А нам отпущены мгновения (в историческом масштабе).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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