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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 931
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
594
Всього голосів : 931
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:22

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Любопытно, что наличка ниже 28 на продажу не идет.

Дураков нет. Через 2 месяца можно дороже будет гарантированно слать. Цель 31.хх

Сказали кабанчики из "последнего вагона по 28.10" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И это еще даже транш не зашел, а НБУ уже выкупает по 50млн... :) Да, однозначно "гарантированно 31.ХХ"))))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:27

7,5 недель до нового года както осталось и 2 гривны до 30 как коектото обещал. Вот если первое произойдет точно то второе еще под вопросом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:28

Re: Валютный рынок в контексте

Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:41

  Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.


ДС уже анонсировал
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 00:21

  vovan_prm написав:От себя добавлю: если в тексте заменить все объекты с российских на украинские, текст останется верным до последней запятой.
https://kungurov.livejournal.com/218118.html


Эффектно, конечно.

Но есть существенная разница: у них есть жижа (и куча других подобных ништяков, без которых, скажем, Эйрбас и Боинг загнутся), а также ЯО.
С этим багажом тянуть резину можно еще очень долго.

А нам отпущены мгновения (в историческом масштабе).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:52

  bub-har написав:Если честно совсем неожидал,что поезд поедет в направлении 27,5 в ноябре месяце :shock: Думал будем потихоньку подыматься к заложенным в бюджет,ведь писали,что папа будет на 28 подбирать непотриб и ниже не пустит,но у папы свои планы! Я конечно в минусах со своими 4 бумажками и понял,что мой план провалился
нас всех кинули. Меня еще летом насторожили новости па30, в нашем заповеднике нужно делать наоборот. В общем, расчитывал скинуть осенью по 28.7, план не удался. Не удивлюсь если 27.5 будет. Те друзья сделали ход конем, дали взлететь баксу, чтобы потом стабилизировать или даже приспустить. Так что выборы вносят свои коррективы.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:33

Оклад 700 тисяч: директор "Укрпошти" влип у зарплатний скандал
Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський отримує щомісячний оклад 744 тисячі гривень. Крім цієї суми йому також виділяють преміальні, відпускні та матеріальну допомогу, що істотно збільшує його заробіток.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... kandal.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:47

Re: Валютный рынок в контексте

а хде тот мудила что прогнозировал рост курса доллара?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:51

Re: Валютный рынок в контексте

То что курс опустится ниже 28 было очевидным.
Курсом сыграли на ожиданиях па30. И ещё не раз так сыграют. Курсом играются банкиры и другие учасники валютного рынка, кто тут этого не понял, это ему к сведению.
Сейчас загонят бакс на 27.00. +- может и ниже, выборы потому что. Иначе не могло быть. А теперь на носу транши с МВФ почти 3 ярда и ярд евро с ЕС.
То что транш дадут не сомневался ни на секунду. 200%, что дали бы.
И ещё: депозит в самой красивой сейчас выгоден (полугодовой). Никакие валютные качели его не перекроют.
Поэтому надо, перефразируя поговорку, сливать на слухах (па30 будет!) а откупать на фактах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 лис, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:07

  Yuri_61 написав:То что курс опустится ниже 28 было очевидным.
Курсом сыграли на ожиданиях па30. И ещё не раз так сыграют. Курсом играются банкиры и другие учасники валютного рынка, кто тут этого не понял, это ему к сведению.
Сейчас загонят бакс на 27.00. +- может и ниже, выборы потому что. Иначе не могло быть. А теперь на носу транши с МВФ почти 3 ярда и ярд евро с ЕС.
То что транш дадут не сомневался ни на секунду. 200%, что дали бы.
И ещё: депозит в самой красивой сейчас выгоден (полугодовой). Никакие валютные качели его не перекроют.
В том году ни одного бакса не купил выше 26,4.
Учусь на своих ошибках двухлетней лавности. Курсом играют, управляют.
Поэтому надо, перефразируя поговорку, сливать на слухах (па30 будет!) а откупать на фактах.

ну через месяц посмотрим...
Оранжевый-хит сезона
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