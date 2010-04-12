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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 931
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
594
Всього голосів : 931
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Учусь на своих ошибках двухлетней лавности.

Опыт - это знания о том, как не нужно было вести себя в ситуациях, которые никогда больше не повторятся (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:11

Re: Валютный рынок в контексте

Оранжевый-хит сезона написав:а хде тот мудила что прогнозировал рост курса доллара?
Разве не ты?
Па33 хто ждал?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

А кто-нибудь считал примерную сумму от х****** согласно принятому закону? Деньги пойдут в ПФ, но менять на гривну будут кто злотые, кто евро, кто доллары.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:27

  sergey_sryvkin написав:
  Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.


ДС уже анонсировал

Может получиться наоборот. 1млрд долл евробондов нафтогаза не хухрымухры. Декабрь вообще интересный :принятие бюджета =транш, подписанный закон=доходы от растаможки, размещение нефтебондов=заход живых денег.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:42

  jump написав:Оклад 700 тисяч: директор "Укрпошти" влип у зарплатний скандал
Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський отримує щомісячний оклад 744 тисячі гривень. Крім цієї суми йому також виділяють преміальні, відпускні та матеріальну допомогу, що істотно збільшує його заробіток.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... kandal.htm

Он нарушает закон?
Да, на фоне зарплат почтальонов это выглядит "аморально", но в чем, собственно, скандал?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:26

  Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.

В смысле "появление"? А посты не пробовали искать?
2-е ноября: Валютный рынок в контексте
5-е ноября: Валютный рынок в контексте
По вашему "пророчеству" разворот должен был быть уже 2 раза, но...))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой).
Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.

В смысле "появление"? А посты не пробовали искать?
2-е ноября: Валютный рынок в контексте
5-е ноября: Валютный рынок в контексте
По вашему "пророчеству" разворот должен был быть уже 2 раза, но...))
То есть "третье пришествие" состоялось, я так понимаю. :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 6731673267336734
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