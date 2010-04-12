Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой). Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
ДС уже анонсировал
Может получиться наоборот. 1млрд долл евробондов нафтогаза не хухрымухры. Декабрь вообще интересный :принятие бюджета =транш, подписанный закон=доходы от растаможки, размещение нефтебондов=заход живых денег.
jump написав:Оклад 700 тисяч: директор "Укрпошти" влип у зарплатний скандал Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський отримує щомісячний оклад 744 тисячі гривень. Крім цієї суми йому також виділяють преміальні, відпускні та матеріальну допомогу, що істотно збільшує його заробіток. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... kandal.htm
Он нарушает закон? Да, на фоне зарплат почтальонов это выглядит "аморально", но в чем, собственно, скандал?
Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой). Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.
Captain Obvious написав:Давно замечено - появление Алекса знаменует разворот (в пределах 2 рабочих дней от момента активного песнопения самой красивой). Итого вторник, посмотрим, работает ли еще пророчество.