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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6732673367346735

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:44

  Faceless написав:
Zebra написав:
  Yuri_61 написав:То что курс опустится ниже 28 было очевидным.

Ниже 28 не опустился.
Опускался вчера

Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:37

  Zebra написав:Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.

В таскомбанке было 27.98.
urw56546958
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:41

  urw56546958 написав:
  Zebra написав:Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.

В таскомбанке было 27.98.

По 100 баксов на рыло?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:41

  Яша написав:Может получиться наоборот. 1млрд долл евробондов нафтогаза не хухрымухры. Декабрь вообще интересный :принятие бюджета =транш, подписанный закон=доходы от растаможки, размещение нефтебондов=заход живых денег.

Размещение нефтебондов? Это так теперь называется? Красиво. Как вроде мы добываем нефть и занимаем деньги на развитие нефтедобычи.
urw56546958
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:55

  Zebra написав:
  Faceless написав:
Zebra написав:Ниже 28 не опустился.
Опускался вчера

Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.

Все чаще посещает мысль:
"А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть"
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:10

  urw56546958 написав:В таскомбанке было 27.98.

укргазі також по27.98
я заходив в три банка і купив 0 баксів.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:17

"Успешные" реформы подвезли

ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.

"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

https://glavred.info/economics/10025615-es-sokrashchaet-pomoshch-ukraine-iz-za-provala-reform-evrokomissar.html

Конечно, сейчас "патриоты" скажут, что сумма мелкая, и "невелика потеря".

Но суть в другом. 4 из 5 (или 80% ) реформ не выполнены, и на основании этого 4/5 "мотивации" сгорело.

Если в таком духе продолжать - ни о каком "европейском будущем" даже в мечтах не может быть и речи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 6732673367346735
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