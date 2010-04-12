Zebra написав:Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.
Zebra написав:Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.
ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.