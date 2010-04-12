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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6733673467356736 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 932 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 932 Додано: Суб 10 лис, 2018 17:46 Вкладчик1234 написав: ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.



"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

https://glavred.info/economics/10025615-es-sokrashchaet-pomoshch-ukraine-iz-za-provala-reform-evrokomissar.html



Конечно, сейчас "патриоты" скажут, что сумма мелкая, и "невелика потеря".



Но суть в другом. 4 из 5 (или 80% ) реформ не выполнены, и на основании этого 4/5 "мотивации" сгорело.



Если в таком духе продолжать - ни о каком "европейском будущем" даже в мечтах не может быть и речи Конечно, сейчас "патриоты" скажут, что сумма мелкая, и "невелика потеря".Но суть в другом. 4 из 5 (или 80% ) реформ не выполнены, и на основании этого 4/5 "мотивации" сгорело.Если в таком духе продолжать - ни о каком "европейском будущем" даже в мечтах не может быть и речи

50 лямов - аж по полтора доллара на рыло )))))) 50 лямов - аж по полтора доллара на рыло )))))) Vint Повідомлень: 895 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лис, 2018 17:50 antey1969 написав: Zebra написав: Faceless написав: Опускался вчера Опускался вчера

Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет. Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.

Все чаще посещает мысль:

"А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть" Все чаще посещает мысль:"А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть"

Ну какой-то пик точно будет, вопрос в том, будет ли он выше прошлого пика 29 или нет. Пока что главным пиком текущего загона остается 28.50, что мы имели 3-го сентября. Осталось лишь полтора месяца, чтобы попытаться его побить. Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели, и будет еще меньше желающих стать жертвами загонял этой зимой. Следовательно, спрос будет ниже ожиданий, а вот сколько людей сидит в ожидании "зимнего пика" для слива... такой долларовый навес мы и имеем Ну какой-то пик точно будет, вопрос в том, будет ли он выше прошлого пика 29 или нет. Пока что главным пиком текущего загона остается 28.50, что мы имели 3-го сентября. Осталось лишь полтора месяца, чтобы попытаться его побить. Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели, и будет еще меньше желающих стать жертвами загонял этой зимой. Следовательно, спрос будет ниже ожиданий, а вот сколько людей сидит в ожидании "зимнего пика" для слива... такой долларовый навес мы и имеем Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3311 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6733673467356736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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