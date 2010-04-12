Вкладчик1234 написав:ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.
Все чаще посещает мысль: "А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть"
Ну какой-то пик точно будет, вопрос в том, будет ли он выше прошлого пика 29 или нет. Пока что главным пиком текущего загона остается 28.50, что мы имели 3-го сентября. Осталось лишь полтора месяца, чтобы попытаться его побить. Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели, и будет еще меньше желающих стать жертвами загонял этой зимой. Следовательно, спрос будет ниже ожиданий, а вот сколько людей сидит в ожидании "зимнего пика" для слива... такой долларовый навес мы и имеем
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.