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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6734673567366737>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:46

  Вкладчик1234 написав:ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.

"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

https://glavred.info/economics/10025615-es-sokrashchaet-pomoshch-ukraine-iz-za-provala-reform-evrokomissar.html

Конечно, сейчас "патриоты" скажут, что сумма мелкая, и "невелика потеря".

Но суть в другом. 4 из 5 (или 80% ) реформ не выполнены, и на основании этого 4/5 "мотивации" сгорело.

Если в таком духе продолжать - ни о каком "европейском будущем" даже в мечтах не может быть и речи

50 лямов - аж по полтора доллара на рыло ))))))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:50

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  Faceless написав:Опускался вчера

Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.

Все чаще посещает мысль:
"А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть"

Ну какой-то пик точно будет, вопрос в том, будет ли он выше прошлого пика 29 или нет. Пока что главным пиком текущего загона остается 28.50, что мы имели 3-го сентября. Осталось лишь полтора месяца, чтобы попытаться его побить. Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели, и будет еще меньше желающих стать жертвами загонял этой зимой. Следовательно, спрос будет ниже ожиданий, а вот сколько людей сидит в ожидании "зимнего пика" для слива... такой долларовый навес мы и имеем :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:06

  Alex2006 написав:Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели


Никто не поумнел. Эта музыка будет вечной, но каждый раз в новой аранжировке. До пика в 28,50 таких пиков было с десяток. И каждый раз паника начинается, как в первый раз. А дело в том, что никто не знает, когда мальчик, периодически кричащий "Волки! Волки!" окажется прав.

PS. Если судить чисто по графику за три года, то доллару падать сейчас до 26,5 примерно. А, если зимой еще будет пик, то потом до 27 примерно.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:17

  Zebra написав:По 100 баксов на рыло?

я вчера около 5 вечера в кассе на Коминтерна спокойно отоварился евро по 31,9.
и доллара было валом, бери - не хочу. только тебя не было.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:34

Также столкнулся с невозможностью купить сегодня зелени. Из требуемых 500 наоленил лишь 100 по 28.05. Непонимают что творят менялы, не читают форум и не знают что 27.5 не за горами :D
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:34

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:По 100 баксов на рыло?

я вчера около 5 вечера в кассе на Коминтерна спокойно отоварился евро по 31,9.
и доллара было валом, бери - не хочу. только тебя не было.


В понедельник Евро будет дешевле в банках. Можно было не спешить. Тем более зная вечером Межбанк и что происходило на Форексе. Хотя сам такой. Но покупал с утра. Дурак потому что. Хотел убрать проблему и заниматься другими. А надо было хоть до средины дня подождать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:44

  Tolevas написав:
  Yuri_T написав:
  Zebra написав:По 100 баксов на рыло?

я вчера около 5 вечера в кассе на Коминтерна спокойно отоварился евро по 31,9.
и доллара было валом, бери - не хочу. только тебя не было.


В понедельник Евро будет дешевле в банках. Можно было не спешить. Тем более зная вечером Межбанк и что происходило на Форексе. Хотя сам такой. Но покупал с утра. Дурак потому что. Хотел убрать проблему и заниматься другими. А надо было хоть до средины дня подождать.

возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30

  Yuri_T написав:возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)


Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:38

Libo, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:43

Re: Валютный рынок в контексте

На фоне заявления Трампа как США погасит госдолг. За счет чего, реструктуризация или инфляция печатный станок, или ... . Тревожно.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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