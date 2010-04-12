Вкладчик1234 написав:ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Вчера был в Киеве, ни одна обменка ниже 28.05 не продавала на улице. По об'явам тоже откупить было малореально. Спрос со стороны населения есть, а лохов сдавать перед зимними пиками - нет.
Все чаще посещает мысль: "А ведь с таким ростом процентных ставок на ОВГЗ зимнего пика в этом году может и не быть"
Ну какой-то пик точно будет, вопрос в том, будет ли он выше прошлого пика 29 или нет. Пока что главным пиком текущего загона остается 28.50, что мы имели 3-го сентября. Осталось лишь полтора месяца, чтобы попытаться его побить. Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели, и будет еще меньше желающих стать жертвами загонял этой зимой. Следовательно, спрос будет ниже ожиданий, а вот сколько людей сидит в ожидании "зимнего пика" для слива... такой долларовый навес мы и имеем
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Но, не исключено, что олени в этом году еще поумнели
Никто не поумнел. Эта музыка будет вечной, но каждый раз в новой аранжировке. До пика в 28,50 таких пиков было с десяток. И каждый раз паника начинается, как в первый раз. А дело в том, что никто не знает, когда мальчик, периодически кричащий "Волки! Волки!" окажется прав.
PS. Если судить чисто по графику за три года, то доллару падать сейчас до 26,5 примерно. А, если зимой еще будет пик, то потом до 27 примерно.
я вчера около 5 вечера в кассе на Коминтерна спокойно отоварился евро по 31,9. и доллара было валом, бери - не хочу. только тебя не было.
В понедельник Евро будет дешевле в банках. Можно было не спешить. Тем более зная вечером Межбанк и что происходило на Форексе. Хотя сам такой. Но покупал с утра. Дурак потому что. Хотел убрать проблему и заниматься другими. А надо было хоть до средины дня подождать.
я вчера около 5 вечера в кассе на Коминтерна спокойно отоварился евро по 31,9. и доллара было валом, бери - не хочу. только тебя не было.
В понедельник Евро будет дешевле в банках. Можно было не спешить. Тем более зная вечером Межбанк и что происходило на Форексе. Хотя сам такой. Но покупал с утра. Дурак потому что. Хотел убрать проблему и заниматься другими. А надо было хоть до средины дня подождать.
возможно. часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает. тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро. разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Yuri_T написав:возможно. часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает. тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро. разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу. Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.