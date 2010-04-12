|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:45
Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Что за бокс и во сколько?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 718
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:55
Tolevas написав: Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Что за бокс и во сколько?
В парке в 12 вечера.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:13
Tolevas написав: Yuri_T написав:
возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.
Дорого.
Должно быть 31.8!
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:16
Tolevas написав: Yuri_T написав:
возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.
31.* конечно
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:24
Vint написав:
Дорого.
Должно быть 31.8!
Описка. Исправил. Будет 31,80.
Во Львове еще в пятницу 31,78 было.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 718
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:06
Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Я в дороге … На родину … К вам …
Я и в футбол тоже обязательно выиграю. Я везучий.
Чаю ящик шампанского, я помню. Еще тут кто-то за меня, я забыл...
Напомнит о себе, и ему тоже.
Мне кажется, это всё произойдет совсем скоро.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6651
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 3303 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:18
Libo и мене 330 долларов
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6479
|1370356
|
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
|
|13579
|1544822
|
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
|
|159
|246845
|
|