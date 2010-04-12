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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:45
Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Что за бокс и во сколько?
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Tolevas
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:55
Tolevas написав: Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Что за бокс и во сколько?
В парке в 12 вечера.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:13
Tolevas написав: Yuri_T написав:
возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.
Дорого.
Должно быть 31.8!
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Vint
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:16
Tolevas написав: Yuri_T написав:
возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)
Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 32,85 и ниже, может и 32,80.
31.* конечно
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Mazay256
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:24
Vint написав:
Дорого.
Должно быть 31.8!
Описка. Исправил. Будет 31,80.
Во Львове еще в пятницу 31,78 было.
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Tolevas
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:06
Игорь написав:Libo
, сегодня есть шанс реабилитироваться. С футболом туго, может с боксом получше ?
Я в дороге … На родину … К вам …
Я и в футбол тоже обязательно выиграю. Я везучий.
Чаю ящик шампанского, я помню. Еще тут кто-то за меня, я забыл...
Напомнит о себе, и ему тоже.
Мне кажется, это всё произойдет совсем скоро.
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Libo
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:18
Libo и мене 330 долларов, на последнем суде точно зачтется и ляжет на чашу дел добрых
У меня дар
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Суб 10 лис, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:29
Поход еврика ниже 1,13 на моменте видится делом предрешенным.
Однако на этом пути вполне вероятна коррекция к 1,14.
В целом, нынче держать короткие позиции по баксу - дело затратное.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:40
vovan_prm написав:
Поход еврика ниже 1,13 на моменте видится делом предрешенным.
Почему, из-за Италии?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:11
yama написав: Долярчик написав:
... Я дуже вибачаюсь, за такий "зрадницький" допис, але...
- але ціни так почали рости(наприклад, на мій товар), що просто ппц!
... Я вже писав тут про доларовий товар, як він поліз..... - а сьогодні приїхав гривневий.... ціни...
- позиції, які ще недавно закупляв по 16-18грн зросли до 22-25грн
- ну як то так, на рівному місці, за 2-3міс. зросло і ще росте/доганяє на 35-40%!
- і то все на плечі ПЕРЕСІЧНИМ!!!
... "а в остальном прєкрасная Маркіза.... - голосуй за по-рош-ка"©
усе просто росте ціна зменшується кількість проданного товару пропорційно збільшенню ціни. виручка не зросте, товарооборот зменшиться на 35-40%. пересічний буде купувати менше
. Це з досвіду обортів під млн \міс ... ціна росте , а виручка не росте
. Є два шляхи залишитися на плаву, або розширювати асортимент , або продавати товари дешевшого сегменту ще нижчої якості. Ось так повільно зникають з продажу якісні і дорогі речі.
Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!
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Qwerty
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