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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:20
Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.
Позитивненько)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:22
При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46
ДС , добавьте смайл рука-лицо, иначе как Это откомментировать?
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