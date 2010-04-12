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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6735673667376738

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:20

Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:21

Re: Валютный рынок в контексте

Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/8/642471
Позитивненько)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:22

  ребе Нок написав:
  kolyuchy написав:Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???

Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46

  Qwerty написав:
  ребе Нок написав:
  kolyuchy написав:Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???

Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.

ДС , добавьте смайл рука-лицо, иначе как Это откомментировать? :mrgreen: :roll: :lol: :shock:
Vadim V
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  #<1 ... 6735673667376738
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