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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:20
Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.
Позитивненько)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:22
При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46
ДС , добавьте смайл рука-лицо, иначе как Это откомментировать?
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:51
Мда, поради, як і спосіб заробляння грошей бувають різні... Рабінович виїхав до Ізраїлю і відкрив там кафе, на дверях написав - «арабів не обслуговуємо»... На другий день приходить офіціант і каже, що прийшов один араб і сів у залі. Що робити?! Ну не будеш же виганяти. Обслуговуй його і вистав йому подвійний рахунок. На слідуючий день знову та ж і сторія з приходом араба. Каже став йому тройний рахунок! Все оплатив і ще й подякував! Через день підходить офіціант і каже, що араб хоче на суботу замовити стіл на десять персон, прийде з друзями.
- Ну, приймай замовлення, а рахунок збільш в десять разів!
- Все оплатив і знову подякував - каже офіціант.
З понеділка на вхідних дверях кафе Рабіновича висіла табличка - «Євреїв не обслуговуємо!».
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:51
Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:52
контекст валютного контексту!))))))
... тиждень тому поповняв і собі і татові київстар за кредитні - пішло на раз-два!
- а от сьогодні лайфселф - ну ніяк не хоче!- ввже і через номер 4012 пробував кілька разів - тупа відморозка роботожінки: неправильна дата картки, або CVV - а Я вже і місцями міняв дату... "нуль на масу" - триндить одне і теж!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:12
- що важно?
- Я тут попросив пояснити/розтлумачити мені, чому не поповнює лайфселф у ДВОХ випадках :
1) після вводу коду(який приходить смскою) - робиться білий екран і пише процесінг і триває так і 3 і 5хв!- типу зависає....
2) при поповнені через 4012 - роботожінка вказує мені на помилку дати картки, чи сvv - яку Я за декілька разів, вже б всліпу вві би правильно!!! - не може бути помилки!!! - а вона одне й те саме триндить....
.... от думав, може хтось стикавсь з таким, то пояснить...
.... покищо, думаю, що все впирається в "кредитні кошти", якими не хоче поповняти...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:16
Долярчик иногда надо с проблемой переспать. Помню у меня тоже с водафоном чтото не получалось услугу заказать, утром проснулся набрал и все работает.
ДС мне друг, но истина дороже
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