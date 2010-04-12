Долярчик
А позвонить на техподдержку Заратустра не позволяет? Или на форуме стали платить за количество cообщений?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:17
Долярчик
А позвонить на техподдержку Заратустра не позволяет? Или на форуме стали платить за количество cообщений?
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:17
По эврикам на ближайшие пару-тройку дней все понятно...
Лично меня начинает смущать уже довольно продуманная политика НБУ по изьятию грн ликвидности....
Если так пойдет и дальше, через полгода ОВГЗ будут продаваться под 20-30% годовых уже и пересичным физикам - и, после того, как последняя зашоренная домохозяйка задумается - прикупить пора... - Наступит Счастье.
Тада понятно...
И,следовательно, возможен вариант падения даже ниже 27 !
Попахивает очередной пирамидой....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 10 лис, 2018 23:52, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:24
дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:34
... так телефонував на гарячку в лайфселф, там порадили спробувати по номеру 4012......Я й попробував декілька разів.... - результат описав вище!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:50
Re: Валютный рынок в контексте
Не та ситуация... Пока "новые Старшие" помогают - схема будет работать.
Лишь бы на полпути не бросили...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 11 лис, 2018 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:59
Re: Валютный рынок в контексте
А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась...
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