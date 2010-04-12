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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6736673767386739

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:17

Долярчик
А позвонить на техподдержку Заратустра не позволяет? Или на форуме стали платить за количество cообщений?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:17

  Tolevas написав:
  Yuri_T написав:возможно.
часть в пятницу, часть в понедельник. будущего никто не знает, а средний курс покупок решает.
тем более, если развернётся наличный доллар, то колебания форекса не удержат наличный евро.
разве что пару фигур вниз, но "то таке" (с)


Частично будущее известно по банкам-тормозам, ставящим курс на понедельник по завершению Межбанка еще в пятницу.
Думаю, что будет 31,85 и ниже, может и 31,80.


По эврикам на ближайшие пару-тройку дней все понятно... :|
Лично меня начинает смущать уже довольно продуманная политика НБУ по изьятию грн ликвидности....
Если так пойдет и дальше, через полгода ОВГЗ будут продаваться под 20-30% годовых уже и пересичным физикам - и, после того, как последняя зашоренная домохозяйка задумается - прикупить пора... :( - Наступит Счастье.
Тада понятно... :D
И,следовательно, возможен вариант падения даже ниже 27 !
:D
Попахивает очередной пирамидой.... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 10 лис, 2018 23:52, всього редагувалось 5 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:24

дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:34

  Tolevas написав:Долярчик
А позвонить на техподдержку Заратустра не позволяет? Или на форуме стали платить за количество cообщений?

... так телефонував на гарячку в лайфселф, там порадили спробувати по номеру 4012......Я й попробував декілька разів.... - результат описав вище!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)


Не та ситуация... Пока "новые Старшие" помогают - схема будет работать.
Лишь бы на полпути не бросили... :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 11 лис, 2018 00:09, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.

А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
:lol:
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:39

  дядя Caша написав:2. Не понял о каком нестриженном пернатом из Сталино, подвинувшем Квестора, идет речь. Может быть, старожилы ветки напомнят.
US

напомнят :)
  Козак-характерник написав:Засновник цієї гілки. Деякі його гуру вважають. Був тут ще Міккі41, що звинувавчував мене, що начебто я Квестора вигнав звідси. Мовляв у Квестора, ніжна душа митця, а козак поранив чуттєву натуру художника. :P Але чи уповноважував його сам Квестор виступати з такими звинуваченнями від його імені, я не знаю. Чи то ініціатива самого Міккі, чи дійсно він уповноважений адвокат. Принаймні офіційно мене звинувачення сам ювіляр не закидав. :P
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:54

Yuri_T
Утром в воскресенье остался токо один Воин. :wink:
Со всем Уважением, правда.
:!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 01:28

Фух, Усик заставил поволноваться, Саня молодца, гордимся.
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  #<1 ... 6736673767386739
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