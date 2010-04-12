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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6737673867396740

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:27

  Долярчик написав:
  Игорь написав:Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете

... тиждень тому поповняв і собі і татові київстар за кредитні - пішло на раз-два!

- а от сьогодні лайфселф - ну ніяк не хоче!- ввже і через номер 4012 пробував кілька разів - тупа відморозка роботожінки: неправильна дата картки, або CVV - а Я вже і місцями міняв дату... "нуль на масу" - триндить одне і теж!!! :roll:

у лайфа були глюки в мережі
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:30

  Tolevas написав:дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)

я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 357
З нами з: 12.08.17
Подякував: 745 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 6737673867396740
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