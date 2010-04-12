Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:27
Долярчик написав: Игорь написав: Долярчик
посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
... тиждень тому поповняв і собі і татові київстар за кредитні - пішло на раз-два!
- а от сьогодні лайфселф - ну ніяк не хоче!- ввже і через номер 4012 пробував кілька разів - тупа відморозка роботожінки: неправильна дата картки, або CVV - а Я вже і місцями міняв дату... "нуль на масу" - триндить одне і теж!!!
у лайфа були глюки в мережі
свинорыл
yama
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Додано: Нед 11 лис, 2018 02:30
Tolevas написав: дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)
я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
свинорыл
yama
Повідомлень: 357
З нами з: 12.08.17
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Подякували: 45 раз.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 06:12
yama написав: Tolevas написав: дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)
я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
перейти на ПК версию внизу.
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Мизантрóп
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