Игорь написав:Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
... тиждень тому поповняв і собі і татові київстар за кредитні - пішло на раз-два!
- а от сьогодні лайфселф - ну ніяк не хоче!- ввже і через номер 4012 пробував кілька разів - тупа відморозка роботожінки: неправильна дата картки, або CVV - а Я вже і місцями міняв дату... "нуль на масу" - триндить одне і теж!!!
ребе Нок написав:Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.
А если бы еще 9 кусканов надыбали....? Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась...
та да, былобы интересно и сам процесс сдавания и после