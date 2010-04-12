А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:59
Re: Валютный рынок в контексте
А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась...
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:39
напомнят
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:54
Yuri_T
Утром в воскресенье остался токо один Воин.
Со всем Уважением, правда.
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:18
Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?![/quote]
не зовсім зникають, але знайти і розпізнаии їх важче. Пізно вночі побачив ваше повідомлення і вже не має часу можливості відповісти повноцінно. Якісне світлодіодне освітлення важко знайти. Зявляється багато низькопробної низькоякісної продукуії, не вивчаючи серйозно тему важко просто прийти і купити якісний товар , тому що велика ймовірність що його просто не буде в швидкому доступі. Кабельна продукція наприклад або контрафакт-підробка, або найнижчої якості. Всі електротехнічні бренди ABB , Eaton, Legrand,Шнайдер випускають лінійки автоматики економ сегменту (бюджетного і ультр бюджетного) щоб не втрачати ринок країн що розвиваються ( країн третього світу ) різниця в ціні до двох разів, мало хто розуміє що купує эконом сегмент. Це як наприклад з авто у нас і євро 1 (умовно) може їздити , а в них навіть дизель забороняють. Ну або якби мерседес почав випускати для нас авто із допуском викиду більшої кількості шкідливих речовин. Банальніше купити якісну молочку треба в ній розумітися те ж масло сметана сир ... Купуєш сир з дорожчого сегменту а він просрочений бо довше всіх лежить . хорошу Сметану 30% продають тільки у супермаркетах .
свинорыл
Додано: Нед 11 лис, 2018 02:30
я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
свинорыл
Додано: Нед 11 лис, 2018 06:12
перейти на ПК версию внизу.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:14
та да, былобы интересно и сам процесс сдавания и после
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:30
ребе Нок
54% купюры наклеить на кальку и, после долгих мучений, может все получится!
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:47
дарий вроде еще номера нужны чтоб были полностью.
ДС мне друг, но истина дороже
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