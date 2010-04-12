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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6737673867396740>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.

А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
:lol:
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:39

  дядя Caша написав:2. Не понял о каком нестриженном пернатом из Сталино, подвинувшем Квестора, идет речь. Может быть, старожилы ветки напомнят.
US

напомнят :)
  Козак-характерник написав:Засновник цієї гілки. Деякі його гуру вважають. Був тут ще Міккі41, що звинувавчував мене, що начебто я Квестора вигнав звідси. Мовляв у Квестора, ніжна душа митця, а козак поранив чуттєву натуру художника. :P Але чи уповноважував його сам Квестор виступати з такими звинуваченнями від його імені, я не знаю. Чи то ініціатива самого Міккі, чи дійсно він уповноважений адвокат. Принаймні офіційно мене звинувачення сам ювіляр не закидав. :P
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 00:54

Yuri_T
Утром в воскресенье остался токо один Воин. :wink:
Со всем Уважением, правда.
:!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 01:28

Фух, Усик заставил поволноваться, Саня молодца, гордимся.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:18

Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?![/quote]
не зовсім зникають, але знайти і розпізнаии їх важче. Пізно вночі побачив ваше повідомлення і вже не має часу можливості відповісти повноцінно. Якісне світлодіодне освітлення важко знайти. Зявляється багато низькопробної низькоякісної продукуії, не вивчаючи серйозно тему важко просто прийти і купити якісний товар , тому що велика ймовірність що його просто не буде в швидкому доступі. Кабельна продукція наприклад або контрафакт-підробка, або найнижчої якості. Всі електротехнічні бренди ABB , Eaton, Legrand,Шнайдер випускають лінійки автоматики економ сегменту (бюджетного і ультр бюджетного) щоб не втрачати ринок країн що розвиваються ( країн третього світу :)) різниця в ціні до двох разів, мало хто розуміє що купує эконом сегмент. Це як наприклад з авто у нас і євро 1 (умовно) може їздити , а в них навіть дизель забороняють. Ну або якби мерседес почав випускати для нас авто із допуском викиду більшої кількості шкідливих речовин. Банальніше купити якісну молочку треба в ній розумітися те ж масло сметана сир ... Купуєш сир з дорожчого сегменту а він просрочений бо довше всіх лежить . хорошу Сметану 30% продають тільки у супермаркетах .
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 02:30

  Tolevas написав:дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)

я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 06:12

  yama написав:
  Tolevas написав:дарий
Ушли уже старшие поколения, помнившие дефолты по гособлигациям. "Можем повторить" (С)

я молодой но от бабушки помню пересказы. блин как в мобильной версии плюсовать то ? я бы вам в карму ++++ набросал
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:14

  дарий написав:
  ребе Нок написав:Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.

А если бы еще 9 кусканов надыбали....?
Праздник, водка, девки, земля валяйся...?
:lol:
Сейчас сдача некондиции слегка усложнилась... :oops:

та да, былобы интересно и сам процесс сдавания и после :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:30

ребе Нок
:D 54% купюры наклеить на кальку и, после долгих мучений, может все получится! 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:47

дарий вроде еще номера нужны чтоб были полностью.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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