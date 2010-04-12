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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6737673867396740 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 932 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 932 Додано: Нед 11 лис, 2018 09:55 ребе Нок

там есть варианты. Банк может в НБУ сдать токо по площади одной купюры... А вот как гарант определит.... там есть варианты. Банк может в НБУ сдать токо по площади одной купюры... А вот как гарант определит.... дарий

Повідомлень: 706 З нами з: 21.01.17 Подякував: 302 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лис, 2018 11:25 Alex2006 написав: Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/8/642471

Позитивненько) Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.Позитивненько)



В Харькове последний год сумашествие,продают вторичку,меняют зелень и в бетон новострой,плюс 10 000 $ в среднем навар,по 3-5 хват набирают,ммм растет да и цены на удивление на старье на 1000 $ - 2000 $ поднялись.



А алени что сдают посуточно и не только они скупают и сдают,а тем временем ...



Ту к опасается начала войны



Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны

В числе опасностей Туск называет подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.

Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации. Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны. "Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск. По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах. "Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета. В Харькове последний год сумашествие,продают вторичку,меняют зелень и в бетон новострой,плюс 10 000 $ в среднем навар,по 3-5 хват набирают,ммм растет да и цены на удивление на старье на 1000 $ - 2000 $ поднялись.А алени что сдают посуточно и не только они скупают и сдают,а тем временем ...Ту к опасается начала войныТуск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войныВ числе опасностей Туск называет подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации. Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны. "Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск. По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах. "Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета. Був один батон,тепер купа рюкзакив Gumanoid

Повідомлень: 922 З нами з: 26.09.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лис, 2018 12:41 Вот такое вбрасывают из-за поребрика:

"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."



Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.

Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?

1. Мир 2. Компенсация Tolevas Повідомлень: 721 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лис, 2018 12:44 Tolevas написав: Вот такое вбрасывают из-за поребрика:

"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."



Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.

Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?

1. Мир 2. Компенсация Вот такое вбрасывают из-за поребрика:"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?1. Мир 2. Компенсация

Тимошенко будет покупать газ по 500 в счёт компенсации и продавать по 50. Ну и ярдов 50 в год согласно контракта от 2009 года. Тимошенко будет покупать газ по 500 в счёт компенсации и продавать по 50. Ну и ярдов 50 в год согласно контракта от 2009 года. Vint Повідомлень: 897 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6737673867396740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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