Додано: Нед 11 лис, 2018 11:25

Alex2006 написав: Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/8/642471

Позитивненько) Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.Позитивненько)

В Харькове последний год сумашествие,продают вторичку,меняют зелень и в бетон новострой,плюс 10 000 $ в среднем навар,по 3-5 хват набирают,ммм растет да и цены на удивление на старье на 1000 $ - 2000 $ поднялись.А алени что сдают посуточно и не только они скупают и сдают,а тем временем ...Ту к опасается начала войныТуск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войныВ числе опасностей Туск называет подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации. Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны. "Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск. По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах. "Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета.