ребе Нок
там есть варианты. Банк может в НБУ сдать токо по площади одной купюры... А вот как гарант определит....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 09:55
ребе Нок
там есть варианты. Банк может в НБУ сдать токо по площади одной купюры... А вот как гарант определит....
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:25
В Харькове последний год сумашествие,продают вторичку,меняют зелень и в бетон новострой,плюс 10 000 $ в среднем навар,по 3-5 хват набирают,ммм растет да и цены на удивление на старье на 1000 $ - 2000 $ поднялись.
А алени что сдают посуточно и не только они скупают и сдают,а тем временем ...
Ту к опасается начала войны
Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны
В числе опасностей Туск называет подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.
Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации. Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны. "Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск. По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах. "Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:41
Вот такое вбрасывают из-за поребрика:
"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."
Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.
Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?
1. Мир 2. Компенсация
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:44
Тимошенко будет покупать газ по 500 в счёт компенсации и продавать по 50. Ну и ярдов 50 в год согласно контракта от 2009 года.
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:52
Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:54
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:04
Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Я бы сказал, что нужно делать за такие "предложения", но не хочу в бан
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:24
Почему это существо еще не в бане?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:25
А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:32
В оккупированной части Донбасса пооставались большей частью пенсионеры и нищета, молодежь с мозгами свалила, промышленность свалила. Это мои коллеги, уехавшие оттуда, говорят. Их немало. Сейчас это чемодан без ручки, полный шариковых, пусть путин их кормит, звали ж его.
Востаннє редагувалось Mazay256 в Нед 11 лис, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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