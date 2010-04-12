|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 13:33
asti написав:
Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Что именно чики-пики? Вас ограбили, заняли половину дома, убили домочадцев, организовали в вашем доме наркопритон, продолжали грабить, потом через четыре года "от доброй души" вернули одну комнату а вы типа и рады, чики-пики, спасибо?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5049 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Нед 11 лис, 2018 14:01
freeze написав: Tolevas написав:
Вот такое вбрасывают из-за поребрика:
"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."
Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.
Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?
1. Мир 2. Компенсация
А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?
Ніхто нічого де-факто "віддавати" не збирається. ОРДЛО для кремлівських імперців - територія "війська донського" (є розбіжності невеликі із "старими" мапами, пов'язані з тактичною обстановкою в певних місцях). "Розквіт" формувань "казаків" - зайве тому підтвердження.
Як всі пам'ятають, на зустрічі з Бушем ввп читав "лекції" на ці теми (тобто, в Кремлі про це велись розмови, але нашій "Иліті" було байдуже).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 14:18
Ще й зима не починалася, а пукінські ведмеді-тролі уже попрокидалися. Як засвідчує історичний досвід взаємин з Московією, компенсація може мати лише один вигляд - повна ліквідація імперії і створення на територіях Залісся десятків окремих держав: Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо. Чим дрібніші, тим краще. Усі нафто-газоносні території Західного Сибіру на 50 років переходять під протекторат України як матеріальна і моральна компенсація за 350 років окупації. Східний Сибір і Далекий Схід Японія, США і КНР уже якось між собою поділять, та й казахам не вічно ж у степах жити - можна їм трохи південної тайги нарізати. Загалом справедливість має встановитися у Світі. На кожен "путінввєді" у світової спільноти знайдеться ще товща альтернатива для введення. А ви як думали, ведмежата залішанські ?? План накреслено і реалізується. Змащуйте "булки" рідким воском. Ну, і щоб не відволікатися від теми форуму, в усіх новостворених державках - валюта українська ГРИВНЯ, як було від початку києворуських часів.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 14:19
freeze написав: Tolevas написав:
Вот такое вбрасывают из-за поребрика:
"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."
Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.
Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?
1. Мир 2. Компенсация
А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?
....и довольно конкретными людьми....
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 1970
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1574 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6479
|1370435
|
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
|
|13579
|1544996
|
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
|
|159
|246849
|
|